홈 한경BUSINESS [속보] '23명 사망' 아리셀 박순관 대표 1심 징역 15년 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509232665b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.23 15:53 수정2025.09.23 15:53 정유진 기자 사진=연합뉴스 제공[속보] '23명 사망' 아리셀 박순관 대표 1심 징역 15년정유진 기자 jinjin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] 대통령실, 역대 정부 대통령실 특활비 정보 공개한다 “좁디좁은 LCC 좌석” 제주·티웨이 가장 심각 [2025 한국브랜드만족지수 1위] 건강기능식품 브랜드, 푸드올로지 초고가 주택 공급 0.4%... 희소성 부각되는 ‘서울원 아이파크’ 펜트하우스 모티바코리아 임신영 대표, WTA 코리아오픈 2025 테니스 결승 시상 참여