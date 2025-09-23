글로벌 제약사 ‘항암·백신’ 등 혁신의약품 국내 도입에 기여, K-병원 임상도 성장 지속

한국글로벌의약산업협회(KRPIA)가 9월 23일부터 25일까지 3일간 서울 반포한강공원 채빛섬에서 25주년 행사를 진행한다. 사진=민보름 기자

방영주 서울대병원 명예교수가 KRPIA 25주년 기념 포럼에서 '신약개발 임상시험에 왜 참여하는가?'라는 주제로 발표하고 있는 모습. 사진=민보름 기자

한국글로벌의약산업협회(KRPIA)가 25주년을 맞아 회원사인 글로벌 제약사들이 국내 의료계와 질병 치료에 끼친 영향을 돌아보는 행사를 열었다.이번 행사는 ‘혁신으로 여는 미래’라는 슬로건 아래 서울 반포한강공원 소재 채빛섬에서 23일부터 25일까지 3일간 진행된다. 행사는 의료계 전문가와 업계 관계자들이 연사로 참여해 각자의 주제에 대해 발표하는 포럼 형식으로 마련됐다.첫날인 23일에는 ‘치료의 한계를 넘어, 글로벌 제약의 혁신이야기’를 주제로 글로벌 제약사들이 혁신 신약 개발을 통해 항암제, 백신, 항생제 등 필수의약품을 공급한 역사와 앞으로의 기술개발 전망에 대한 발표가 이어졌다.특히 이날 연사들의 관심은 최근 몇 년간 의약품 시장에서 가장 주목받은 표적항암제의 개발 과정과 미래 기술개발 전망에 집중됐다.첫 순서를 받은 방영주 서울대병원 명예교수는 2000년대 당시 국내 최초로 글로벌 제약사의 표적항암제 임상에 참여하게 된 과정과 성과에 대해 설명했다. 허셉틴 임상에 참여한 환자 중에선 2008년 항암제와 표적항암제를 투여하는 임상에 참여한 뒤 방 교수가 은퇴한 해인 2019년까지 건강하게 생존한 사례도 있었다.방 교수는 “로슈의 제안에 따라 표적항암제인 허셉틴의 임상에 참여한 결과, 이 같은 신약 임상이 환자들이 질병 치료에 크게 도움이 되며 국내 임상이 신약 개발에도 기여할 수 있다는 점을 확인했다”고 말했다.헬렌 김 암젠글로벌 전무는 종양이나 감염된 세포를 파괴하는 T 세포 연구에 있어 자사의 역할과 현재 진행 중인 기술혁신에 대해 발표했다. 글로벌 제약사 암젠은 세계 최초로 미국 필라델피아에서 이중항체 치료제 블린사이토의 허가를 받았다.김 전무는 “1985년 최초로 T 세포의 기능이 발견된 뒤, 암젠이 2014년 T 세포 관여항체 블린사이토를 허가받기까지 30년이 걸렸다”면서 긴 신약개발 기간을 단축하기 위한 혁신으로 의약 데이터의 AI 활용을 제시했다.김 전무는 “암젠 내부에선 그동안 흩어졌던 각종 데이터를 한 데 수집하는 작업을 하고 있다”며 “이 과정에서 비용이나 노력이 투여되겠지만, 앞으로 전임상이나 임상 단계에서 동물실험과 각종 비용을 줄이는 효과가 생길 것으로 기대하고 있다”고 말했다.새로운 감염병과 항생제 내성균 문제를 해소하기 위한 협력이 필요하다는 의견도 나왔다. 김우주 고려대 의과대학 석좌교수는 “오픈 이노베이션 등 세계적인 제약기업 간 협력이 필요하다”면서 “글로벌 제약사들이 기업으로서 수익을 추구해야 하는 것은 맞지만, 단순한 신약개발기업이 아니라 인류 건강의 최전선에 있는 존재로서 미래 기술 플랫폼을 선도해야 한다”고 강조했다.한편 이날 포럼은 이혜영 한국 BMS제약 대표, 김준일 한국아스텔라스제약 대표의 개회사와 강석연 식품의약품안전평가원 원장의 축사로 문을 열었다.강석연 원장은 협회 측에 전달한 축사를 통해 “KRPIA는 필수의약품을 국내에 신속히 도입하는 데 많은 역할을 했고 특히 코로나19 대유행 상황에서 KRPIA와의 긴밀한 협력을 통해서 백신과 치료제를 신속하게 도입하는 등 국가적인 위기를 극복했던 경험이 있다”고 밝혔다.강 원장은 “이번 25주년 기념 행사가 혁신의약품 개발을 위한 도전과 비전을 새롭게 하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”고 덧붙였다.민보름 기자 brmin@hankyung.com