‘특허권 속지주의’ 기한 하급심 판결 파기환송

대법 “특허의 사용, 법인세법 규정 따라 해석”

SK하이닉스 이천공장. 사진=연합뉴스

‘미등록 특허권, 국내 원천 소득인가’ 쟁점

하급심, 종전 판례 따라 “과세 대상 아냐” 판단

대법 “속지주의 근거한 판단 부당” 판례 뒤집어

5대 3 의견 갈려…노태악 등 반대 의견 남겨

국세청 ‘반색’했지만…“파기환송심 지켜봐야”

국내에 등록되지 않은 외국 기업의 특허권이 과세 대상인지에 대한 법원 판단이 33년 만에 바뀌었다. ‘특허권 속지주의’를 엄격하게 적용해 판단했던 기존 판례를 모두 뒤집는 것인 만큼 파장이 상당할 거란 전망이다.대법원 전원합의체(주심 권영준 대법관)는 SK하이닉스가 이천세무서를 상대로 경정 거부 처분을 취소해달라며 낸 소송에서 원고 측 손을 들어준 원심 판결을 지난 9월 18일 깨고 사건을 수원고등법원으로 돌려보냈다.사건은 2011년 6월로 거슬러 올라간다. 당시 디램(DRAM) 반도체 관련 특허권을 갖고 있던 미국의 한 특허관리전문회사 A가 SK하이닉스를 상대로 자사의 특허를 침해했다며 소송을 냈다.소송이 진행 중이던 2013년 12월 SK하이닉스는 이 회사에 특허 사용료를 내고 정식으로 라이선스 계약을 맺었다. A사가 보유하고 있던 미국 등록 특허 40개를 5년간 사용하는 대가로 160만 달러를 지급하는 내용이었다.SK하이닉스는 2014년 1월 A사에 160만 달러를 건넸고 한·미 조세협약 14조에 따라 특허 사용료에 대한 법인세 약 3억1000만원을 원천 징수해 같은 해 2월 이천세무서에 납부했다.법인세법상 외국 법인이 ‘국내 원천소득’(소득의 원천이 국내인 경우)을 얻으면 우리 과세당국에 법인세를 내야 한다. 납세 의무는 외국 법인에 있지만 원천 징수 방식에 따라 한국 기업이 외국 법인에 해당 소득만큼을 지급하면서 법인세 몫을 떼고 대신 내는 구조다.A사는 한국에 법인세를 낼 의무가 없다며 반발했다. 이에 SK하이닉스는 2015년 6월 세무 당국에 법인세 환급을 청구했다. 자사가 A사에 지급한 특허 사용료는 미국에만 등록된 특허권에 대한 것이어서 국내 원천 소득으로 볼 수 없다는 논리였다.그러나 이천세무서는 “국외에 등록된 특허권이 국내에서 제조·판매 등에 사용된 경우 국내 등록 여부와 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다”는 법인세법 93조 8호를 들어 경정 청구를 거부했다.SK하이닉스는 이 처분에 불복해 이의신청을 거쳐 2019년 8월 조세심판원에 거부 처분 취소를 구하는 심판을 청구했다. 심판원이 이를 기각하자 소송에 이른 것이다.1심과 항소심은 모두 이천세무서의 처분이 위법했다고 봤다. 하급심은 “외국 법인의 국내 원천 소득의 구분에 관해선 소득세법, 법인세법보다 조세협약을 우선 적용한다”는 구(舊)국제조세조정법에 근거해 A사의 특허권 사용료가 국내 원천 소득에 해당하는지는 한·미 조세협약에 따라 판단해야 한다고 전제했다.한·미 조세협약 6조 3항, 14조 4항 등은 특허권은 등록된 국가 내에서만 효력을 갖는다는 ‘속지주의’ 원칙을 규정하고 있다. 재판부는 이에 근거해 미등록 국가에선 특허권의 침해나 사용의 대가를 지급하는 등의 개념 자체가 성립하지 않는다고 봤다.결국 SK하이닉스가 A사에 납부한 특허권 사용료는 엄밀히 “사용의 대가가 될 수 없어” 국내 원천 소득이 아니라는 결론이었다. 세무 당국의 항소로 2심이 진행됐으나 항소심 법원은 “1심 판결은 정당하다”며 항소를 기각했다.외국 기업의 특허 사용료 소득에 대해선 우리 과세당국의 과세권이 없다는 취지의 법원 판단은 1992년(현대자동차-종로세무서) 이후 33년간 유지돼 온 기조였다.그러나 이번에 대법원 전원합의체는 판단을 달리했다. 대법원은 한·미 조세협약상 특허의 ‘사용지’가 갖는 의미부터 명확히 해야 한다고 짚었다. 협약에서 그 의미를 별도로 정의하고 있지 않은데 그간 판례들이 구체적인 근거 없이 특허권의 속지주의에 매몰된 판단을 해왔다는 지적이다.한·미 조세협약을 국내 법인세법보다 우선한 하급심과 달리 대법원은 협약상 ‘사용’의 의미를 “조세가 결정되는 체약국인 우리나라의 법에 따라 해석해야 한다”고 봤다. 협약 2조에서 “협약에서 정의되지 않은 용어는 체약국 법에 따른다”고 규정한 데 따른 것이다.과세당국의 처분 근거가 된 법인세법 93조 8호에 따르면 특허권의 사용은 “특허권 자체가 아니라 특허권의 대상이 되는 제조 방법, 기술, 정보 등을 사용한다는 의미”다.대법원은 “특허와 같은 무형자산의 사용은 자산의 내용을 구성하는 기술이나 정보 등의 사용”이라며 “기술·정보의 사용에는 국경이 없으므로 등록 국가와 관계없이 어디서든 이뤄질 수 있다”고 결론 내렸다.특히 특허권 속지주의에 관해 대법원은 “특허권 효력 발생지 또는 침해지와 관련된 원칙일 뿐 특허 기술의 사용지와 직접 관련된 원칙은 아니다”며 “사용 대상인 특허 기술에 재산적 가치가 없어 그 대가의 지급을 상정할 수 없다는 논리가 도출되진 않는다”고 못 박았다.재판부는 “계약 자유의 원칙에 따라 국내 미등록 특허권의 특허 기술을 국내에서 사용하고 국외 특허권자에게 그 대가를 지급하는 계약을 체결하는 것은 얼마든지 가능한 일”이라며 “이런 계약은 특허권 속지주의와 양립할 수 있고 특별한 사정이 없는 한 강행 규정에 반하지도 않는다”고 강조했다.그러면서 “문제가 된 사용료가 미등록 특허권에 대한 것이란 이유만으로 특허 기술이 국내에서 제조·판매 등에 사실상 사용됐는지 살피지 않은 채 국내 원천 소득에 해당하지 않는다고 본 원심 판단에는 관련 법리를 오해한 나머지 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 있다”며 하급심 판결을 파기했다. 대법원은 특허권 속지주의에 준해 이뤄진 그간의 판례들도 모두 변경하기로 했다.다만 노태악·이흥구·이숙연 대법관은 이런 결론에 대해 반대 의견을 냈다. 이들은 한·미 조세협약상 ‘사용’의 의미는 협약 자체에서 도출된다면서 다수의견과 판단을 달리했다. 이들 대법관은 “협약상 특허는 권리로서의 특허권이지, 보호 대상에 불과한 발명을 의미하는 것이 전혀 아니다”라고 전제했다.이어 협약에서 규정하는 ‘특허의 사용’은 “특허권의 활용, 이용 또는 행사”라며 “사실상 ‘특허 기술의 사용’으로 본 다수의견은 특허권 개념을 발명에 한정한 것으로 받아들이기 어렵다”는 의견을 냈다. 반대 의견 논리에 따르면 특허권 속지주의에 기반한 기존 판례는 타당하다.특허권은 법령에 의해 비로소 발생하는 권리로 그 효력이나 사용의 방법 역시 법령에 의해 결정될 수밖에 없기 때문에 특허권 자체에 내재된 속성에 따라 특허권 사용은 등록된 국가 내에서만 가능하다는 결론이다.이들 대법관은 다수 의견이 ‘이중과세 회피’라는 조세협약의 목적에 반하며 국내법에 의한 ‘조약 배제’ 문제를 야기하는 등 여러 현실적인 문제점을 낳는다는 점도 지적했다.이번 판결로 과세당국은 환호했다. 외국 기업의 미등록 특허권에 과세할 수 있는 법적 근거가 33년 만에 마련된 셈이기 때문이다. 국세청에 따르면 이번 사건과 유사한 구조로 진행 중인 소송의 가액만 4조원에 달한다. 기존 판례가 유지됐다면 외국 기업에 돌려줬어야 하는 돈이다.장기적 관점에선 세수 증대 효과가 수십조원에 달할 수 있다는 게 국세청 추산이다. 정보기술(IT)·지식재산권(IP) 시장이 국경을 불문하고 팽창하면서 SK하이닉스와 같은 우리 기업들이 외국 기업에 내는 반도체 등 핵심 기술 관련 특허료가 점차 늘어나고 있어서다.다만 대법관들 사이에서도 의견이 첨예하게 나뉜 만큼 파기환송심 결론까지 지켜봐야 한다는 전망이 나온다.류성현 법무법인 화우 변호사는 “경제적 실질을 강조하며 국부 유출 방지를 추구한 판결이었으나 국내 사용분의 증명 책임 문제와 법적 안정성 훼손 등 다툼의 여지를 남겼다”고 평가했다.장서우 한국경제 기자 suwu@hankyung.com