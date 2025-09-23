한경DB

고속도로 휴게소 이물질 혼입 적발 사진(정희용 의원실 제공)

민족대명절 추석이 코앞으로 다가온 가운데, 고속도로 휴게소에서 판매하는 음식물에서 파리, 귀뚜라미, 약봉지 등 이물질이 발견돼 먹거리 안전 점검의 필요성이 제기되고 있다.23일 정희용 국민의힘 의원이 한국도로공사에서 제출받은 자료에 따르면, 최근 5년간(2021~2025년 8월) 전국의 고속도로 휴게소 내 식당·카페 등에서 식품위생법 위반으로 총 20건이 적발됐다.위반 사항으로는 '이물질 혼입'이 9건으로 가장 많았다. 이어 ▲식품 등의 취급 위반(4건), ▲수질검사 부적합(2건), ▲종사자 위생모 미착용(2건), ▲조리장 내 위생불량(1건) 등이 뒤를 이었다.구체적 사례를 보면 ▲라면에 파리 혼입, ▲음료에 고체 이물질 다수 혼입, ▲공깃밥에 약봉지 혼입, ▲우동에서 귀뚜라미 혼입, ▲국밥에서 노끈 혼입 등이 적발됐다.정 의원은 "추석 연휴 기간 고속도로 휴게소 이용객이 대폭 늘어날 것으로 예상되어 휴게소 먹거리 위생 관리를 더욱 철저히 할 필요가 있다"며, "식약처·도로공사·지자체 등 관계 당국은 연휴 기간 귀성·귀경객 분들이 안심하고 휴게소를 이용할 수 있도록 만전을 기해야 한다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com