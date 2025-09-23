이번 등록된 특허는 ‘긱워커의 노쇼방지를 위한 방법 및 이를 수행하는 장치’다.
긱워커는 필요에 따라 계약을 맺고 일회성 업무에 참여하는 초단기 임시 노동자를 뜻한다.
원활한 긱워커의 투입이 업무 진행에 큰 영향을 미치는 만큼, 긱워커의 지각이나 노쇼(No-Show)를 예방할 수 있는 장치가 필요하다.
이에 따라 뉴워커는 기업들이 보다 안심하고 긱(Gig, 초단기 일자리)을 운영할 수 있게 하기 위해 ‘노쇼방지시스템’을 고안했다.
뉴워커의 노쇼방지시스템은 업무 하루 전과 당일, 긱워커의 참여 여부를 재확인하고 실제 긱워커의 이동 상태를 확인해 노쇼 가능성을 검토한다.
이 과정에서 노쇼가 예상되는 긱워커를 선별해 업무를 취소하고, 대기 중인 다른 긱워커로 즉시 대체할 수 있도록 설계됐다.
임경현 인크루트 뉴워커 본부장은 “이번 특허 등록은 뉴워커의 노쇼방지시스템이 혹여나 생길 수 있는 긱워커의 노쇼를 방지하는 것에 큰 효과가 있다는 것을 입증한 것”이라며 “앞으로 뉴워커는 긱 이코노미가 성장할 수 있는 환경을 만들어 나갈 것”이라고 했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지