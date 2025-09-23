사진=인크루트

인크루트는 자사가 운영하는 기업주문형 긱워커 플랫폼 ‘뉴워커’가 ‘노쇼방지시스템’ 특허 등록에 성공했다고 23일 밝혔다.이번 등록된 특허는 ‘긱워커의 노쇼방지를 위한 방법 및 이를 수행하는 장치’다.긱워커는 필요에 따라 계약을 맺고 일회성 업무에 참여하는 초단기 임시 노동자를 뜻한다.원활한 긱워커의 투입이 업무 진행에 큰 영향을 미치는 만큼, 긱워커의 지각이나 노쇼(No-Show)를 예방할 수 있는 장치가 필요하다.이에 따라 뉴워커는 기업들이 보다 안심하고 긱(Gig, 초단기 일자리)을 운영할 수 있게 하기 위해 ‘노쇼방지시스템’을 고안했다.뉴워커의 노쇼방지시스템은 업무 하루 전과 당일, 긱워커의 참여 여부를 재확인하고 실제 긱워커의 이동 상태를 확인해 노쇼 가능성을 검토한다.이 과정에서 노쇼가 예상되는 긱워커를 선별해 업무를 취소하고, 대기 중인 다른 긱워커로 즉시 대체할 수 있도록 설계됐다.임경현 인크루트 뉴워커 본부장은 “이번 특허 등록은 뉴워커의 노쇼방지시스템이 혹여나 생길 수 있는 긱워커의 노쇼를 방지하는 것에 큰 효과가 있다는 것을 입증한 것”이라며 “앞으로 뉴워커는 긱 이코노미가 성장할 수 있는 환경을 만들어 나갈 것”이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com