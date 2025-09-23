22일 LIG넥스원은 2판교하우스에서 에어버스 DS와 통합방공분야 미래 협력을 위한 협력합의서’를 체결했다.
이날 행사에는 박태식 LIG넥스원 미사일시스템사업부문장과 에어버스 DS 독일 대표 하랄드 만하임 등 양 사 관계자가 참석했다.
이번 협력합의서는 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2023’에서 체결한 협약의 연장선상으로, 이번 체결을 통해 국내 통합방공체계 개념연구를 비롯해 향후 중동 과 동남아시아 등 주요국과의 수출 사업에 대해 협력을 확대할 예정이다.
LIG넥스원은 국내에서 유일하게 천궁부터 L-SAM까지 고도 및 임무유형별 전 대공유도무기의 체계종합 실적을 보유한 방위산업체다.
LIG넥스원이 보유한 대공 유도무기 체계종합 역량과 북대서양조약기구(NATO)에서 실전 운용된 에어버스 DS의 지대공 통합방공 지휘통제체계(SAMOC) 기술을 접목해 해외 시장을 확대한다는 구상이다.
LIG넥스원 관계자는 “최근 무인기, 탄도미사일, 장사정 로켓 등 복합 위협이 증대됨에 따라 다층적·네트워크 기반의 통합방공체계 필요성은 더욱 커지고 있다”며 “이번 협력을 통해 한국형 통합방공체계 발전과 함께 미래·신규사업 및 해외시장을 확대하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
