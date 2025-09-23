9월 22일 LIG넥스원 2판교하우스에서 박태식 LIG넥스원 미사일시스템사업부문장과 하랄드 만하임 에어버스 DS 독일 대표 등 주요 관계자들이 통합방공분야 협력합의서(TA)를 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원이 유럽 항공우주·방산기업인 에어버스 DS와 와 통합방공분야 글로벌시장 확대를 위한 협력 활동을 본격적으로 추진한다.22일 LIG넥스원은 2판교하우스에서 에어버스 DS와 통합방공분야 미래 협력을 위한 협력합의서’를 체결했다.이날 행사에는 박태식 LIG넥스원 미사일시스템사업부문장과 에어버스 DS 독일 대표 하랄드 만하임 등 양 사 관계자가 참석했다.이번 협력합의서는 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2023’에서 체결한 협약의 연장선상으로, 이번 체결을 통해 국내 통합방공체계 개념연구를 비롯해 향후 중동 과 동남아시아 등 주요국과의 수출 사업에 대해 협력을 확대할 예정이다.LIG넥스원은 국내에서 유일하게 천궁부터 L-SAM까지 고도 및 임무유형별 전 대공유도무기의 체계종합 실적을 보유한 방위산업체다.LIG넥스원이 보유한 대공 유도무기 체계종합 역량과 북대서양조약기구(NATO)에서 실전 운용된 에어버스 DS의 지대공 통합방공 지휘통제체계(SAMOC) 기술을 접목해 해외 시장을 확대한다는 구상이다.LIG넥스원 관계자는 “최근 무인기, 탄도미사일, 장사정 로켓 등 복합 위협이 증대됨에 따라 다층적·네트워크 기반의 통합방공체계 필요성은 더욱 커지고 있다”며 “이번 협력을 통해 한국형 통합방공체계 발전과 함께 미래·신규사업 및 해외시장을 확대하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com