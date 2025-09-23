이준석 개혁신당 의원이 '대한민국 디지털자산 산업을 위한 규제 환경의 변화와 과제'를 주제로 대담을 하고 있다. 2025.09.22 사진=한경 최혁 기자

이준석 개혁신당 대표가 유엔 안전보장 이사회(이하 유엔 안보리)를 찾은 이재명 대통령에게 외교 전략을 조언했다.23일 이 대표의 SNS에 따르면 그는 “국내정치에 있어서는 이재명 대통령에게 매운 지적을 아끼지 않겠지만 현재 대통령이 유엔 안보리 의장국 수임 차 뉴욕을 방문 중인 만큼, 대한민국의 위상을 높일 수 있는 건설적인 제안들을 드리고자 한다”고 운을 뗐다.이어 “이번 ‘인공지능과 국제평화 및 안보’ 공개토의에서 한국은 북한의 핵프로그램과 AI 기술 결합 위험성을 반드시 제기해야 한다”며 “현재 중국이 AI로 핵 조기경보 체계를 보완하고 러시아가 ‘데드 핸드’ 시스템을 운용하는 가운데 북한이 김정은 유고시 AI 기반 자동 핵 발사 시스템을 개발할 가능성은 현실적 위협”이라고 우려했다.그는 “핵무기가 곧 정권 생존인 북한 체제 특성상 이는 오판이나 오작동으로 인한 핵전쟁 위험을 기하급수적으로 높일 수 있다”며 “의장국 한국이 이 문제를 주도적으로 제기해 국제적 규범과 감시체계 구축을 이끌어야 한다”고 주장했다.이 대표는 “9월 19일 이란 제재 관련 결의안 처리 과정은 재고가 필요하다”며 “최근 제가 이란 대사와 면담하며 JCPOA JCPOA(이란 핵 합의,Joint Comprehensive Plan of Action)당사국으로서 이란이 제재 완화 유지를 희망하는 입장을 들었고 이는 충분히 이해할 만하다”고 평가했다.이어 “한국이 의장국으로서 기권을 선택한 것은 중립적 입장을 취하려 한 것으로 보이나 미국과 유럽 주요국들이 반대한 결의안을 상정하게 된 것은 우방국들과의 사전 조율이 충분했는지 돌아볼 필요가 있다”며 “중동의 평화와 한반도의 평화는 연결돼 있으며 대화와 협력을 통한 평화적 해결을 지지하면서도 우리의 안보 현실을 명확히 전달하는 균형이 중요하다”고 강조했다.또 “작년 러시아 반대로 대북제재 전문가 패널이 해체된 이후 북한 핵 문제가 유엔 안보리에서 제대로 다뤄지지 않고 있는 공백을 한국이 메워야 한다”며 “이는 특정 국가를 겨냥하는 것이 아니라 우리의 직접적 안보 위협을 국제사회에 알리는 당연한 권리이자 의무”라고 밝혔다.이 대표는 “개혁신당은 정부가 AI 시대의 새로운 안보 도전에 대한 국제적 논의를 주도하면서도 전통적 동맹관계와 새로운 파트너십을 균형 있게 발전시켜 나가기를 촉구한다”며 “여야를 떠나 대한민국의 외교적 위상 강화는 우리 모두의 과제이며 정부가 남은 의장국 임기 동안 국제사회에서 신뢰받는 중견국가로서의 역할을 충실히 수행하기를 기대한다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com