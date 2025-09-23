젝시믹스, ‘잠수교 10K 나이트런’ 성료

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연)가 ‘잠수교 10K 나이트런’에 애슬레저 단독 오피셜 스폰서로 참여해 성공적으로 행사를 마쳤다고 23일 밝혔다.지난 21일 진행된 잠수교 10K 나이트런은 서울 도심 야경을 배경으로 잠수교와 반포한강공원 일대 10km를 달리는 야간 러닝 페스티벌이다.젝시믹스는 이번 페스티벌에 참여한 약 5,000명의 글로벌 러너들에게 RX 기능성 티셔츠를 제공해 제품의 착용감과 기능성을 경험할 수 있는 기회를 제공했다.젝시믹스 체험 부스에서는 러닝 컬렉션 RX와 신제품 러닝화 '맥시 러너 2.0'을 오프라인에서 처음 공개했다. 특히 맥시 러너 2.0을 신고 트레드밀런을 뛰어보며 착화감과 기능성을 직접 테스트하고 경험할 수 있어 참여도가 높았다.‘RX 하이넥 벨티드 베스트’, ‘RX 맨즈 올오버 리플렉티브 투인원 쇼츠’ 대표 러닝웨어를 비롯해 백팩, 헤어밴드 등 각종 용품도 함께 선보였다.명 글로벌 브랜드 ‘샥즈(SHOKZ)’의 제품을 체험할 수 있는 콜라보 공간과 핀볼 게임, 포토존, 타투 스티커 등 색다른 이벤트도 마련해 참여자들과 소통하는 시간을 가졌다.젝시믹스 관계자는 “많은 러너들을 만나 RX 컬렉션을 소개할 수 있는 좋은 뜻깊은 기회였다.”며 “앞으로도 젝시믹스의 브랜드 아이덴티티와 제품의 우수성을 전달할 수 있는 다양한 오프라인 이벤트에도 전개할 예정이니 기대 부탁드린다.”고 말했다한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com