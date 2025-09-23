젝시믹스, ‘잠수교 10K 나이트런’ 성료

지난 21일 진행된 잠수교 10K 나이트런은 서울 도심 야경을 배경으로 잠수교와 반포한강공원 일대 10km를 달리는 야간 러닝 페스티벌이다.
젝시믹스는 이번 페스티벌에 참여한 약 5,000명의 글로벌 러너들에게 RX 기능성 티셔츠를 제공해 제품의 착용감과 기능성을 경험할 수 있는 기회를 제공했다.
젝시믹스 체험 부스에서는 러닝 컬렉션 RX와 신제품 러닝화 '맥시 러너 2.0'을 오프라인에서 처음 공개했다. 특히 맥시 러너 2.0을 신고 트레드밀런을 뛰어보며 착화감과 기능성을 직접 테스트하고 경험할 수 있어 참여도가 높았다.
‘RX 하이넥 벨티드 베스트’, ‘RX 맨즈 올오버 리플렉티브 투인원 쇼츠’ 대표 러닝웨어를 비롯해 백팩, 헤어밴드 등 각종 용품도 함께 선보였다.
명 글로벌 브랜드 ‘샥즈(SHOKZ)’의 제품을 체험할 수 있는 콜라보 공간과 핀볼 게임, 포토존, 타투 스티커 등 색다른 이벤트도 마련해 참여자들과 소통하는 시간을 가졌다.
젝시믹스 관계자는 “많은 러너들을 만나 RX 컬렉션을 소개할 수 있는 좋은 뜻깊은 기회였다.”며 “앞으로도 젝시믹스의 브랜드 아이덴티티와 제품의 우수성을 전달할 수 있는 다양한 오프라인 이벤트에도 전개할 예정이니 기대 부탁드린다.”고 말했다
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지