홈 한경BUSINESS [속보] 트럼프 "유엔, 전쟁 종식에 도움 안 돼…오히려 확전만" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509233440b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.23 23:24 수정2025.09.23 23:24 강홍민 기자 연합뉴스트럼프 "유엔, 전쟁 종식에 도움 안 돼…오히려 확전만"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 '성과급 1억'에 고3 수험생들···의대보다 SK하이닉스로 트럼프 “임신 중 타이레놀, 자폐 위험”... 의학계 반박 젝시믹스, ‘잠수교 10K 나이트런’ 성료 “李대통령에게 건설적 제안” 이준석, 유엔 안보리 외교전략 조언 HSAD, '브랜드 맞춤형 에이전트' 출시…"SaaS 모델로 확대"