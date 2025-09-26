9월 2일 서울 관악구 서울대에서 열린 2025 하반기 서울대학교 채용박람회를 찾은 학생들이 채용 상담을 받고 있다. 사진=임형택 한국경제신문 기자

주요 그룹의 신규 채용 계획. 그래픽=송영 기자

경제 불확실성 속에서도 국내 주요 대기업들이 청년 채용 확대에 속도를 내면서 ‘인재 확보 경쟁’이 치열해지고 있다. 삼성, SK, 현대차, LG, 포스코, 한화, HD현대 등 주요 그룹은 올해만 총 4만 명에 달하는 청년 채용 계획을 발표했다.이는 이재명 대통령이 지난 9월 16일 국무회의에서 “청년 고용 문제 해결을 위해 정부뿐 아니라 기업의 노력이 필요하다”고 강조한 지 이틀 만에 나온 결정이다.최근 노란봉투법, 상법 개정, 미국 관세 등 대내외 불확실성으로 채용을 줄여왔던 대기업들이 대통령의 ‘청년 고용 확대’ 주문에 즉각 호응한 셈이다. 얼어붙은 청년 채용 시장에 활력을 불어넣을지 주목된다.삼성전자는 향후 5년간 6만 명, 연간 1만2000명 규모의 신규 채용 계획을 내놓았다. 올해 하반기 공채만 약 1만 명에 이를 것으로 예상된다. 이재용 삼성전자 회장은 지난 6월 대통령과 5대 그룹 총수 간담회에서 “예정된 국내 투자와 고용을 차질 없이 이행해 어려운 경제 상황을 극복하겠다”고 밝힌 바 있다.SK그룹은 하반기에만 4000명을 채용할 계획이며 SK하이닉스도 세 자릿수 규모의 신입사원을 모집한다. 현대차그룹은 올해 7200명 신규 채용을 계획하고 있으며 내년에는 1만 명으로 확대하는 방안도 검토 중이다.LG그룹은 올해 3000~4000명을 채용하고 향후 3년간 총 1만 명 규모를 목표로 하고 있다. 포스코그룹은 연간 채용 규모를 2600명에서 3000명으로 확대했으며 향후 5년간 1만5000명 채용 계획을 밝혔다.한화그룹은 올해 상반기 2100여 명보다 1400명 늘어난 3500명을 하반기에 채용하기로 했고 HD현대는 올해 1500명 신규 채용과 함께 5년간 1만 명 이상의 인력 확보를 예고했다.채용은 반도체, 인공지능(AI), 바이오, 전동화, 방산, 조선 등 미래 신성장동력 분야에 집중되고 있다. 삼성은 반도체, 바이오, AI 분야에서 청년 인재를 선발하며 1957년 국내 최초 도입한 정기 공채 제도를 꾸준히 유지하고 있다.SK그룹도 반도체, AI, 디지털전환 분야에서 이공계 인재 확보에 힘쓰고 있다. 현대차그룹은 전동화와 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환에 맞춰 인력 보강에 나선다. LG는 AI, 바이오, 클린테크, 배터리·전장, 냉난방공조 등 B2B 사업과 연구개발(R&D) 분야에 우수 인재를 집중 채용하고 있다.포스코는 안전, AI, R&D 분야 채용을 확대하며 한화는 방산 분야에서만 연간 약 2500명을 채용할 예정이다. HD현대 역시 친환경 기술과 디지털 스마트 솔루션, 수소·바이오 등 미래 산업 분야에 인력을 대거 충원한다.일부 기업은 인재 확보 시기를 앞당기는 ‘조기 확보 경쟁’에도 뛰어들었다. 한화 방산 3사는 하반기 신입 공채에서 기존 두 달간 진행하던 인턴십 과정을 폐지해 최종 합격자의 입사 시점을 단축했다. 김동관 한화그룹 부회장이 직접 지시해 우수 인재의 경쟁사 유출을 막고 조기 확보에 나선 것으로 알려졌다.대기업들의 이번 대규모 채용 계획은 불황과 정책 불확실성 속에서도 청년 고용 문제에 적극 대응하려는 의지로 풀이된다. 다만 치열해진 인재 쟁탈전이 산업 전반 성장에 어떤 영향을 미칠지, 청년 고용 시장의 실질적인 변화로 이어질지 관심이 쏠린다.채용 시장 전반에도 회복 조짐이 나타나고 있다. 이명지 인크루트 브랜드커뮤니케이션팀 팀장은 “올 하반기 채용 동향을 조사한 결과 2024년 최저치를 기록했던 대기업 채용 확정률이 지난해보다 24.8%포인트 상승하며 회복세가 뚜렷해졌다”면서도 “중견기업은 43.0%로 2016년 이래 가장 낮아 8월까지는 채용 시장 회복이 더딘 모습을 보였다”고 말했다.이어 “9월 대기업들이 대규모 채용 계획을 발표하면서 전체 채용 시장에 활력이 기대된다”고 덧붙였다.이 팀장은 “채용은 곧 기업 브랜딩과 직결된다”며 “삼성이 정기 공채 제도를 유지하는 것도 기업의 사회적 책임을 다하는 차원”이라고 설명했다. 이어 “AI, 바이오 등 미래 산업 분야에서 인재 확보는 기업 경쟁력의 핵심”이라며 “앞으로 기업들이 더욱 적극적으로 인재 영입에 나설 것”이라고 전망했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com