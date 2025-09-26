'2024 하반기 인크루트 채용설명회'에 구직자들이 참석해 있다. 사진=인크루트

이명지 인크루트 브랜드커뮤니케이션팀 팀장. 사진=인크루트

산업의 변화가 빠른 속도로 이뤄지는 만큼 채용 시장의 다각화도 진행되고 있다. 이에 따라 취업준비생들도 변화하는 취업 시장에 맞춘 세밀한 전략이 필요하다.채용 방식에서 정기 공채보다 수시 채용이 많아진 것은 아마 취업준비생들이 제일 먼저 체감할 것이다. HR 테크기업 인크루트에 따르면 2019년 30.7%에 달했던 수시 채용의 비중은 2025년 62.2%까지 증가했다. 즉 현재 국내 기업 10곳 중 6곳은 신입사원을 수시 채용으로 선발하는 것이다.수시 채용은 정보력 싸움이다. 과거에는 8~9월이 본격적인 취업 시즌이었지만 지금은 특별히 정해진 시기가 없다. 기업이 필요에 따라 뽑는 수시 채용은 언제 시작될지 예상할 수 없기 때문이다.이에 따라 평소 자신이 가고 싶은 기업, 혹은 직무 관련 공고가 언제 열릴지 주시해야만 한다. 예측할 수 없는 수시 채용 시장 속에서 공고를 찾는 시간을 최대한 줄이는 것이 취업 성공의 첫 번째 관문이다.최근 HR 기업들은 AI 매칭 기능 등을 도입, 지원자의 전공과 관심 직무에 맞는 채용 공고를 자동으로 매칭해 준다. 예를 들어 취업포털 인크루트의 ‘관심 기업’ 기능은 평소 가고 싶은 기업을 ‘관심 기업’으로 설정하면 이 기업의 채용 공고가 열릴 시 즉각 알림을 보내준다. 구직자가 일일이 찾지 않아도 채용 공고 알림과 자동 매칭 기능을 활용해 전반적인 채용 현황을 효과적으로 관리해야 한다.다음은 지원하는 기업의 ‘컬처핏’을 확인하는 것이다. 현재 기업의 채용 기준은 지원자가 특정 직무에 맞는 스펙을 갖췄는지를 평가하는 ‘잡핏(Job-fit)’에서 지원자가 우리 회사의 조직문화와 얼마나 잘 맞는지를 평가하는 ‘컬처핏(Culture Fit)’으로 바뀌는 추세다. 이는 컬처핏이 맞는 인재를 뽑는 게 퇴사율을 줄이는 대안으로 여겨지기 때문이다.이에 따라 주요 기업은 ‘컬처핏 전형’을 채용 과정에서 추가하고 있다. 네이버는 서류전형과 함께 ‘기업 문화적합도 검사’를 함께 진행한다. 당근, 토스 등도 ‘컬처핏 면접’을 도입해 지원자의 성향을 파악하곤 한다.그렇다면 기업의 컬처핏은 어떤 방법으로 확인할 수 있을까. 기업들은 유튜브와 기업 블로그 등 SNS 채널을 통해 자사의 일하는 방식을 널리 홍보한다. 이러한 기업의 자체 콘텐츠를 미리 참고해 각 기업의 문화를 파악할 필요가 있다.또 기업이 자사의 문화나 직무 등을 설명할 때 반복적으로 나오는 키워드가 무엇인지를 파악해야 한다. ‘소통’, ‘고객 중심’, ‘글로벌’까지 각 기업이 강조하는 단어가 곧 기업에 필요한 인재상이기 때문이다.이렇게 파악한 기업의 컬처핏은 채용 과정에서 잘 활용될 수 있다. 기업들은 보통 면접 전형에서 지원자와 컬처핏을 맞춰본다. 이 전형에서 기업이 원하는 것은 지원자가 지닌 경험을 통해 평소 어떤 성향을 가진 사람인지를 파악하는 것이다.예를 들어 갈등 상황을 해결한 경험을 묻고 이 지원자가 우리 기업의 조직문화에 맞는 문제해결 능력을 갖췄는지를 파악한다.만약 소통을 중시하는 기업이라면 대화를 통해 갈등을 해결했다는 점을 어필하고 고객경험을 최우선 가치로 두는 회사라면 상대방이 원하는 바가 무엇인지를 파악해 선 제시했다고 답변하는 것이 좋다. 이처럼 지원자는 자기 경험과 가치관을 기업의 컬처핏에 부합하게끔 정리하는 과정이 필요하다.마지막으로 취업에 대한 고정관념을 바꾸는 것이다. 공고를 기다리지만 말고 채용의 기회를 스스로 만드는 것이다. 신입 공채가 나날이 줄어든다지만 인재를 찾는 것에 여전히 기업들은 목말라 있다.과거 임원급 인재를 채용하던 헤드헌팅 시장은 이미 저연차 채용까지 넓어진 지 오래다. 이에 따라 SNS를 활용한 퍼스널 브랜딩을 통해 기업의 인사담당자, 헤드헌터의 눈에 먼저 띄는 것도 취업의 기회가 될 수 있다.실제로 경력직이 대다수인 네트워킹 플랫폼에서도 자신의 관심 직무, 포트폴리오, 인턴 경력 등을 앞세워 헤드헌터나 인사팀에 먼저 제안받은 신입 구직자들의 사례가 늘어나고 있다. 필요한 인재를 영입하기 위해선 아낌없는 투자를 지속하는 것이 기업이기 때문에 퍼스널 브랜딩을 통해 먼저 기업의 눈에 띄는 것도 신입 구직자가 갖출 수 있는 전략이다.