아치서울 보안QR, 정부기관 도입으로 공공서비스 혁신 본격화

보안QR 솔루션 기업 아치서울(대표 최유미, 박세환)의 보안QR 솔루션이 문화체육관광부 산하 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 국민체육진흥공단)의 국민체력 100 파트너스 사업에 시범 도입된다.이번 적용은 종이 QR 및 단순 스캔 방식에서 발생가능한 허위 인증·대리 인증 문제를 근본적으로 차단하기 위한 조치다.최근 사회적으로 큐싱 사기와 NFC 태그를 통해 결제 정보를 가로채는 금융사기가 잇따라 발생하며 심각한 사회문제로 지적되고 있다. 실제로 공유 자전거 QR코드에 가짜 QR을 덧씌워 개인정보를 탈취하거나, NFC 태그를 악용해 수십억 원 규모의 부정 결제가 발생한 사건이 보고된 바 있다. 이러한 보안 위협이 급증하는 상황에서, QR 코드가 주기적으로 자동 변경되고 외부 공유 즉시 무효화되는 구조를 가진 아치서울 보안QR은 큐싱·위변조·부정 결제를 원천적으로 차단한다.아치서울은 이미 서울시와 다국어 메뉴판 보급 사업을 통해 공공 서비스 현장에서 보안QR의 확장 가능성을 입증한 바 있다. 이번 국민체력 100 파트너스 스포츠활동 인증 사업 시범도입은 단순한 체육활동 인증을 넘어 출입 관리, 결제, 예약, 시설물 점검 등 공공 전반으로 보안QR 인프라를 확대하는 계기가 될 전망이다.또한 아치서울은 보안QR 기술을 기반으로 한 주문·결제 플랫폼 ‘핸드오더’를 함께 운영하며, 카드사·간편결제사·PG·VAN과의 협력을 통해 민간 시장에서도 빠르게 보급을 확대하고 있다.아치서울 관계자는 “국민체육진흥공단의 보안QR 시범도입은 공공 서비스의 신뢰성과 안전성을 높이는 중요한 전환점”이라며 “앞으로도 핸드오더와 보안QR을 기반으로 국민들이 안심하고 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 공공·민간 협력을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com