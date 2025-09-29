선행지표로 살펴본 미국 경기 방향성 [오대정의 경제지표 읽기]

이미지 크게보기

미국 주식시장 상승이 계속되는 가운데 투자자들의 경기침체우려는 크게 줄었다. 각종 설문 결과에 의하면 펀드매니저들은 인플레이션 및 이로 인한 시장금리 상승을 향후 가장 큰 위협요인으로 지목하고 있으나 그 위협의 강도를 크게 인식하지는 않고 있다. 다음에서는 미국 경제 및 주식시장과 높은 상관관계를 보이는 경기 선행적 지표들을 최근 2년 추이를 점검하여 향후 경기 방향성을 전망해 보자.[표1]은 실질임금상승률(선) 및 신규실업수당 청구건수(막대) 추이이다. 고용지표는 미국 경제의 68%를 차지하는 소비지출을 이끈다는 점에서 매우 중요하다. 경기 후행성을 보이는 대부분의 고용지표와는 달리 이 두 지표는 경기와 주가에 선행성을 보여 향후 경기 예측에 유용성이 높다.실질임금(명목임금-인플레이션) 상승률은 올해 4월을 고점으로 4개월째 하락하고 있다. 명목임금 상승률은 비교적 잘 유지되고 있으나 최근 몇 달간 인플레이션이 빠른 속도로 상승하면서 실질임금이 하락한 것이다. 실업수당청구 역시 올해 1월을 저점으로 상승세를 보여 향후 경기 방향성에 긍정적이지는 않다.[표2]는 미국 내수경제에서 중요한 역할을 하는 주택시장 지표이다. 주택시장의 가장 빠른 선행지표인 건축허가(선)는 작년 말을 고점으로 하락하여 올해 8월 전년 동월 대비 –11% 감소를 기록했다.[표2]의 또 다른 지표는 제조업 전망에 유용한 향후 6개월 자본재투자계획 설문조사 결과이다. 미국 경제에서 제조업이 차지하는 비중은 10%로 높지 않지만 투자계획의 상승·하락이 경기 방향의 전환 여부를 가늠하는 데 중요하다. 자본재 투자계획 역시 올해 1월을 고점으로 하락 중으로 이번 9월 –5.7을 기록하여 향후 투자축소 가능성이 보인다.[표3]은 경기 방향성을 종합적으로 나타내는 OECD 미국 종합경기선행지수(막대)의 최근 2년 움직임이다. 선행지수는 올해 4월을 저점으로 8월까지 4개월 연속 상승하고 있다. 경기 모멘텀을 보다 명확하게 파악할 수 있는 6개월 전 대비 선행지수변화율(선) 역시 최근 2개월 연속 상승하여 향후 경기 방향에 긍정적 신호를 보내고 있다.다만 경기선행지수 내에서는 주식시장 성과가 중요한 비중을 차지하는데 실물지표보다 최근 몇 달간의 주가 급등이 선행지수를 끌어 올린 측면도 강한 것으로 보인다.종합하면 선행지표들의 움직임은 향후 경기 방향성에 우호적이지는 않다. 그러나 이미 경기둔화가 투자자 전망에 크게 반영되어 있음을 고려하면, 침체가 오지 않고 둔화(Soft-landing) 정도에 그친다면 주가의 추가 상승도 가능할 것으로 보인다.오대전 전 미래에셋자산운용 전무, CFA