롯데케미칼이 폐플라스틱 자원순환 프로젝트인 ‘프로젝트 루프' 사업에 참여하는 소셜벤처 기업 5개사와 함께 ‘2025 대한민국 ESG 친환경대전’에 참가했다. 사진=롯데케미칼

롯데케미칼이 폐플라스틱 자원순환 프로젝트인 ‘프로젝트 루프(Project LOOP)’ 사업에 참여하는 소셜벤처 기업 5개사와 함께 ‘대한민국 ESG 친환경대전’에 참가했다고 24일 밝혔다.환경부가 주최하는 이번 전시는 24일부터 26일까지 3일간 코엑스에서 진행된다.이번 전시에서 롯데케미칼은 프로젝트 루프 사업의 핵심 내용인 폐플라스틱 자원순환 프로젝트의 성과 및 비전을 홍보하고 재활용 굿즈를 선보인다.프로젝트 루프 참여 소셜벤처 5개사와 함께 공동관을 조성해 기업별 판로 개척 및 사업 확대를 위해 주요 제품을 전시하며 자원순환 확장을 도모한다.폐플라스틱으로 지속가능한 디자인 가구를 만드는 ‘로우리트 콜렉티브’, 친환경 소재를 활용한 취약계층의 일자리를 창출하는 ‘찬솔사회적협동조합’, 장난감 순환 및 재생소재 생산을 하는 ‘코끼리공장’, 데이터 기반 재생 플라스틱 디지털 거래 플랫폼을 운영하는 ‘파운드오브제’, 해양폐기물의 수거 및 자원화 솔루션을 제공하는 ‘포어시스’가 참가한다.롯데케미칼은 전시회 부대 행사에 발표자로 나서며 ESG 전략과 트렌드를 공유하는 시간을 갖는다.25일 ‘대한민국 ESG포럼’에서는 '지속가능여정 그린 프로미스 2030'를 주제로 세션 발표를 진행하고, 26일 ‘2025 대중소 녹색협력 세미나’에서는 ‘폐플라스틱 순환경제 위한 자원선순환 캠페인, 프로젝트 루프’를 주제로 인사이트를 공유할 예정이다.롯데케미칼은 “프로젝트 루프 사업을 통해 재생플라스틱 소재 사용 확대와 플라스틱 재활용 문화를 정착하고, 나아가 관련 사업을 전개하는 스타트업을 발굴 및 지원해 자원 선순환 생태계를 확장해 나가겠다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com