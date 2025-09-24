LS이링크와 ㈜한진 임직원이 물류 인프라 전동화 및 전력 신사업 협력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 김대근 LS이링크 대표, 노삼석 한진 대표이사 사장, 조현민 한진 사장. 사진=LS

LS와 한진이 23일 친환경 물류 기반의 스마트 전동화 및 전력 신사업 협력 추진을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.이번 업무협약(MOU)식에는 김대근 LS이링크 대표, 노삼석 한진 대표이사 사장, 조현민 한진 사장을 비롯한 양측 임직원 10여 명이 참석했다.이번 MOU를 통해 양 사는 LS이링크의 대용량 전기 충전 기술과 한진의 물류 네트워크 등을 결합해 ▲ 물류 인프라의 전동화 ▲ 신재생에너지 및 전력 신사업 추진 ▲ 대규모 차량 운용 데이터 기반의 통합 운영 플랫폼 구축 등 다양한 프로젝트를 추진할 계획이다.현재 LS이링크는 대규모 전력 사용량을 필요로 하는 대형 물류·운수업체 대상으로 B2B 맞춤형 충전 솔루션을 제공하고 있으며, 한진은 부산, 인천, 평택 등 주요 항만을 비롯한 전국 각지에 물류터미널을 운영하며 수도권 및 주요 광역권에 물류거점을 집중하고 있다.양 사는 연내 한진부산컨테이너터미널에 항만 물류 전동화를 추진하는 등 전국 물류거점에 총 5000kW급의 대규모 전기 충전 인프라를 구축할 예정이며, 이는 전기트럭 100여 대가 한 번에 충전 가능한 용량이다.또한, 양 사는 태양광 발전설비를 포함한 신재생에너지 발전소를 공동 개발하고, 대용량 EV 충전소를 기반으로 한 차량-전력망 연계(V2G) 서비스, 가상발전소(VPP) 등과 같은 전력 신사업도 함께 추진할 계획이다.아울러 양사는 LS이링크가 보유한 대규모 충전소 운영역량을 활용, 물류·에너지 운영 데이터를 통합 관리하는 플랫폼을 공동 개발하기로 했다.향후 합작법인(JV) 설립 등과 같은 사업 추진에 필요한 구체적인 사항은 공동 TFT(태스크포스팀) 또는 별도 협의체를 통해 결정할 예정이다.이번 MOU는 앞서 그룹 간에 체결된 전략적 업무협약의 연장선으로 LS는 한진을 통해 LS전선의 케이블을 운송하고, LS에코에너지의 미주·호주·동남아행 해상수출 및 베트남 내륙 운송을 진행하는 등 한진그룹과 지속적인 협력관계를 이어오고 있다.재계에선 두 그룹의 이번 협력 확대를 두고 최근 호반그룹의 공격적 지분 매입으로 제기되고 있는 경영권 분쟁 가능성을 미연에 방지하려는 포석이 아니냐는 해석이 나온다.앞서 두 그룹은 지난 4월 말 동반성장 및 주주 이익 극대화를 목표로 사업 협력과 협업을 강화하는 MOU를 체결한 바 있다. 지난 5월 LS그룹은 채무상환자금 조달을 이유로 내세워 대한항공을 대상으로 650억 규모의 교환사채를 발행했다.교환사채는 ㈜LS 기명식 보통주식 38만7365주를 대상으로 하는데 이는 대한항공이 인수해 5년 내로 LS 주식으로 전환할 수 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com