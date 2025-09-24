24일 강북삼성병원 성균관의대 직업환경의학과 최백용 교수 연구팀은 서울시 거주 직장인 2만4000여 명을 대상으로 통근 시간과 외로움의 상관관계를 분석한 결과 출근 시간이 1시간을 넘는 이들이 가족과의 관계뿐 아니라 타인과의 관계에서도 외로움을 더 느끼는 경향이 나타났다고 밝혔다.
조사에 따르면 통근 시간이 60분을 초과하는 그룹은 30분 이하인 그룹보다 가족 관계에서 외로움을 느낄 가능성이 49%, 가족 외 타인과의 관계에서는 36% 더 높았다.
특히 통근 수단별 분석에서는 자가용으로 출근하는 이들의 외로움 증가가 두드러졌고, 대중교통, 도보, 자전거 등 다른 수단을 이용한 경우는 외로움 증가가 뚜렷하지 않았다.
최 교수는 “출·퇴근 시간은 단순한 시간 낭비의 문제가 아니라 사회적 고립과 정신 건강에 직접적인 영향을 주는 요인”이라며 “장시간 통근을 줄이고 사회적 교류를 촉진할 수 있는 정책적 대안이 필요하다”고 지적했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
