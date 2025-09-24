"로또 번호 알려줄래?"...AI에 물었더니 '대박'

'챗GPT'를 통해 추천받은 번호로 15만 달러(약 2억원)의 복권에 당첨된 여성이 화제다.24일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면, 미 버지니아주 미드로시안에 사는 캐리 에드워즈는 지난 8일 버지니아 파워볼 복권 추첨에서 첫 5개 번호 중 4개와 파워볼 번호를 맞히는 행운을 거머쥐었다.파워볼 복권은 '흰색 공'에 해당하는 숫자 1∼69 중 5개와 '빨간색 파워볼' 숫자 1∼26 중 1개 등 6개 숫자를 맞혀야 하는 미국판 '로또'다.초기 당첨금은 5만 달러였는데 그는 '파워 플레이' 옵션에 1달러를 추가로 지불, 당첨금은 3배인 15만 달러로 불었다.놀라운 건 그가 휴대폰 챗GPT앱을 통해 번호를 선택했다는 사실이다.에드워즈는 기자회견에서 "챗GPT야, 나랑 대화해봐, 나에게 줄 번호가 있니?"라고 말했다고 당시를 떠올렸다.그는 당첨금 전액을 자선단체에 기부했다.그는 "신의 선물 같은 행운이 내게 내려앉자마자 그 돈을 무엇을 해야 할지 정확히 알았다"며 "그 돈을 모두 기부해야 한다고 생각했다. 이 일이 다른 사람들도 축복을 받았을 때 어떻게 다른 사람들을 축복할 수 있는지에 대한 본보기가 되길 바라기 때문"이라고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com