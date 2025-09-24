에코프로. 사진=에코프로

에코프로가 24일 이사회를 열고 에코프로비엠 주식 673만9680주를 기초자산으로 한 주가수익스왑(PRS) 계약을 통해 총 8000억 원 규모의 자금을 확보하는 안건을 승인했다고 밝혔다.계약 기간은 2년이며, 수수료율은 연 5%대로 결정됐다.에코프로는 미래에셋증권 등 6개 증권사와 PRS 계약을 체결했다. 당초 7000억 원가량을 조달할 계획이었으나 증권사들의 요청 속에 조달 금액을 1000억 원 증액했다.에코프로는 이사회 승인, 증권사와 계약 체결, 매각 대금 수령 등의 절차를 거쳐 자금 조달을 완료할 예정이라고 설명했다.에코프로와 계약을 체결한 6개 증권사들은 에코프로비엠의 주가가 계약 체결 기준 가격보다 하락할 시 해당 손실분을 보전받는다.따라서 단기간에 주식을 시장에 매도할 가능성이 낮아 주가에 직접적인 영향을 미치지 않을 것이라고 업계는 보고 있다.에코프로는 확보한 현금을 인도네시아 1단계 투자(IMIP·인도네시아 모로왈리 산업단지)에 이은 2단계 투자인 IGIP(인터내셔널 그린 산업단지) 사업에 투입한다.인도네시아 술라웨시섬 삼발라기 주에 산업단지를 조성하고 니켈 제련부터 전구체, 양극재, 배터리 셀 생산까지 집적화해 가격 경쟁력을 높이는 사업 프로젝트다.IGIP 프로젝트는 우선 인도네시아 국영기업 PT Vale Indonesia 등 글로벌 기업들과 합작법인(JV)인 PT BNSI를 설립해 추진된다.에코프로는 이번에 조달한 자금 중 약 2000억 원을 투입해 JV 지분 19.99%를 확보한다. 이후 추가 투자부터는 최대주주 격으로 에코프로가 프로젝트를 주도하며 산업단지 조성을 이끌 예정이다.송호준 에코프로 대표는 “인니 프로젝트는 에코프로 밸류 체인을 니켈 광산까지 확대시켜 나가 그룹 포트폴리오를 다각화한다는 점에서 매우 의미있는 미래 성장동력”이라며 “니켈 제련 투자에 지주사 에코프로가 적극적으로 참여해 사업 지주회사의 기틀을 다져 나갈 계획”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com