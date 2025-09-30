포모의 시대, 시장의 나침반을 읽어라 [차세대 주도주①]

시장의 중심에 올라타기

긴 추석 연휴를 앞두고 투자자들의 셈법이 복잡해지고 있다. 연휴 기간 돌발 악재를 우려해 차익 실현에 나서는 움직임이 있는 가운데, 하반기 주도주를 선점하려는 기대 심리도 교차한다.전문가들은 이런 장세일수록 시장을 이끄는 ‘주도주’에 집중해야 한다고 강조한다. 주도주란 시장의 얼굴이며 사이클의 방향을 결정짓는 나침반이다. 금융투자 전문가마다 주도주를 정의하는 방식은 각기 다르지만 특징은 같다. 주로 대형주이면서 주가상승률이 크고 주식시장 사이클을 지배한다는 점이다.‘주도주 투자 수익의 정석’ 책을 펴낸 김진 전 KB증권 프랍트레이더는 “개인투자자일수록 시장을 이끄는 대형 주도주가 답”이라며 “기울어진 운동장에서 살아남는 길은 시장이 들려주는 가장 확실한 목소리, 추세에 올라타는 것”이라고 강조했다.사실상 방금 상승한 종목을 더 많이 매수하는 전략이다. 대중의 추종은 인간의 본성이자 버블의 특징이기도 하다. 황지우 SK증권 애널리스트는 “2020년 이후 개인투자자들의 영향은 매우 강화된 군집 행동으로 발현되고 있다”며 “과거 밸류에이션을 참고하여 비싸다고 판단되는 종목을 매도하거나 남들도 다 안다는 이유로 주도주를 외면하는 과거의 투자 방식은 리스크가 훨씬 높다”고 분석했다.실제 금융투자업계에서는 레버리지 ETF 상장 여부가 주도주의 신호라고 본다. 운용사들이 위험을 감수하며 신상품을 내놓는 건 그만큼 수요와 모멘텀이 크다는 뜻이다. 2023년 2차전지와 반도체 레버리지 ETF가 출시된데 이어 올해는 방산·조선 ETF가 새로 상장되며 시장의 중심이 어디였는지 확인시켰다.한국 증시의 지난 30년을 돌아봐도 언제나 시대의 주도주가 있었다. 1990년대 한전의 절대 1위 체제, 2000년대 IT버블과 함께한 삼성전자의 독주, 2010년대 초 ‘차·화·정(자동차·화학·정유)’ 랠리, 최근의 ‘조·방·원(조선·방산·원전)’까지. 주도주에 올라탄 이들은 수익을 챙겼고 그렇지 못한 이들은 기회를 놓쳤다.다음은 누구일까. 짧게는 하반기부터 내년 상반기, 길게는 향후 5년까지. 미국에선 AI가 빅테크의 밸류에이션을 다시 끌어올리며 상위 10개 종목의 지수 기여도가 역사적 최고치에 달했다. 한국에선 정책 변화와 지배구조 개편 기대, 외국인 귀환이 맞물리며 ‘조·방·원’에서 ‘금·반·지(금융·반도체·지주)’로 무게추가 옮겨가는 조짐이 포착된다. 자산운용사 역시 ‘금·반·지’ 트렌드를 주목하며 ETF 전략을 세우고 있다.국내 시장에서 투자자가 지켜봐야 할 축은 세 가지다. 첫째, 정책 변수다. 상법 개정안과 주주환원 논의 등 이재명 정부의 정책은 증시의 구조적 리레이팅을 여는 토대다. 둘째, 수급 변화다. 연기금·기관보다 외국인 자금의 방향성이 향후 랠리의 지속성을 좌우할 전망이다. 셋째, 산업 모멘텀이다. 글로벌 반도체 투자, AI 인프라 확대, 금융사의 배당 강화, 지주사 가치 재평가 같은 불씨가 새 주도주를 길러내고 있다.정채희 기자 poof34@hankyung.com