서울 여의도 한국거래소 전광판에 지수가 표시돼있다..2025.09.23 사진=한경 최혁 기자

코스피가 25일 하락 출발하며 장 초반 3460대로 밀려났다.이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전 거래일보다 10.49포인트(0.30%) 내린 3,461.65를 기록하고 있다.지수는 13.16포인트(0.38%) 하락한 3,458.98로 출발했다.같은 시각 코스닥지수도 전장 대비 3.67포인트(0.43%) 내린 857.27로 가래 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com