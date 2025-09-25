홈 한경BUSINESS 코스피·코스닥 나란히 하락…3460선 후퇴 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509256549b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.25 09:08 수정2025.09.25 09:26 정유진 기자 서울 여의도 한국거래소 전광판에 지수가 표시돼있다..2025.09.23 사진=한경 최혁 기자코스피가 25일 하락 출발하며 장 초반 3460대로 밀려났다.이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전 거래일보다 10.49포인트(0.30%) 내린 3,461.65를 기록하고 있다.지수는 13.16포인트(0.38%) 하락한 3,458.98로 출발했다.같은 시각 코스닥지수도 전장 대비 3.67포인트(0.43%) 내린 857.27로 가래 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 트레져헌터, ‘제1회 원더랜드 크리에이터 페스티벌’ 개최 [속보]“도주극 55일” 삼부토건 이기훈 내일 구속기소 예정 “30세 넘어 결혼하는 이유 있네” 소득 생애주기 살펴보니 재생에너지이니셔티브 “정부 주도 PPA 전용 입지 필요” KMA 한국능률협회, ‘KMA 시니어랩 Vol.19’ 발간