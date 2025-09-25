[2025 대한민국 고객만족브랜드대상] EMS 기반 센터, 이지슬림 다이어트 검단신도시점

이지슬림 다이어트 검단신도시점이 ‘2025 대한민국 고객만족브랜드대상’ 다이어트 솔루션 부문을 수상했다.이지슬림 다이어트 검단신도시점은 전극이 부착된 전용 바디 슈트를 착용 후, 중주파 자극을 이용해 근육을 자발적으로 수축/이완시키는 등 고강도 트레이닝으로 근육량은 늘이고, 체지방은 감소시키는 독일정품 오리지널 EMS(Electrical Muscle Stimulation)를 기반으로 한 1:1 트레이닝 기법을 사용하는 다이어트 전문 센터이다.EMS는 70가지의 체계적이고 세분화된 프로그램을 가지고 있어 더욱 세분화된 고객맞춤형 체형 관리가 가능하다. 국립암센터에도 동일하게 들어가는 원적외선 장비를 사용하여 체내에 땀과 불순물 배출을 원활하게 하고, 체지방 감소는 물론 체온을 상승시켜 면역력을 높여주는 ‘디톡스 돔’도 제공하고 있다.또한, 전신에 분당 3,000~10,000번의 강력한 3차원 회오리 진동을 일으켜 신진대사를 원활하게 해주고 혈류랑을 2~5배 증가시켜 체내 혈액 속에 노폐물을 제거해주는 ‘WAVE Care’, 고객의 편안한 휴식, 스트레스 완화 등 심신의 안정을 도와주는 30여종의 ‘아로파 테라피’ 등 다양한 서비스도 제공하고 있다.이지슬림 다이어트 검단신도시점 정연정 원장은 “앞으로도 EMS 투자 확대는 물론 고객관리에 더욱 세심하게 신경을 써서 서비스의 질을 한층 더 높여가고, 나아가 전문 다이어트 센터 1위로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com