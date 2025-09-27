지난 8월 13일 뉴욕 나스닥에서 에릭 트럼프(ALT5 이사)와 도널드 트럼프 주니어(ALT5 옵저버), 월드 리버티 파이낸셜(WLFI) 공동창립자들이 WLFI와 결제업체 ALT5 시그마의 15억 달러 규모 파트너십을 기념하며 개장 종을 울리고 있다. WLF는 WLFI 코인 상장을 앞두고 ALT5-시그마를 인수하고, 이 기업을 활용한 코인 매매로 이익을 얻었다. 사진=연합뉴스

◆확장하는 코인 생태계

그래픽=정다운 기자

◆생큐 트럼프, 거래소 들썩

그래픽=정다운 기자

◆서학개미 머니무브

◆코인 비축 기업 투자 러시

그래픽=정다운 기자

◆지금이다! IPO 붐

◆엎치락 뒤치락 ‘발행사’

지난 7월 18일 워싱턴 백악관 이스트룸에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 스테이블코인을 규제하는 법안(지니어스법에 서명하고 있다. 사진=연합뉴스

◆수탁 시장 눈독

2009년 세상에 나온 비트코인은 15년 만에 글로벌 금융시장의 한 축으로 올라섰다. 미국 증시에 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 상장하자 월가 억만장자들도 몰려들며 ‘비트코인 100만 달러 시대’ 전망을 쏟아내고 있다. 도널드 트럼프 대통령의 태도도 180도 달라졌다. 1기에는 ‘사기’라던 코인을 2기에는 경제 성장동력이라 치켜세우며 가상자산 관련 기업들의 기업공개(IPO) 잭팟에 불을 붙였다.이제 전 세계 10명 중 1명은 가상자산을 들고 있다. 최근 가격이 12만 달러를 넘어 ‘디지털 금괴’로 불릴 만큼 상징성도 커졌다. 거래소부터 발행사·채굴사·개발사·수탁사까지 아우르는 투자·금융 생태계가 전방위로 확장했다. 관심은 자연스럽게 ‘어떻게 투자할 것인가’로 모인다. 직접 코인을 사거나 관련 기업 주식·ETF를 통한 간접투자, 달러와 연동된 스테이블코인 활용까지 선택지는 다양하다.디지털자산 산업은 크게 네 갈래로 나뉜다. 업비트나 코인베이스 같은 거래소는 사람들이 모여 코인을 사고파는 ‘시장’ 역할을 한다. 발행사는 새로운 동전을 찍어내는 ‘조폐공사’에 비유할 수 있다. 스테이블코인 발행사인 테더나 서클이 대표적이다.커스터디(수탁)는 투자자의 자산을 안전하게 보관하는 ‘디지털 금고’ 역할을 한다. 기관투자가들이 해킹과 분실 위험 없이 비트코인이나 이더리움을 맡길 수 있는 서비스다. 미국 연방 은행 면허를 보유한 디지털은행 앵커리지디지털이 있다.채굴업체는 땅속에서 금을 캐내는 ‘광산 회사’와 비슷하다. 금을 캐내듯 컴퓨터로 복잡한 계산을 수행하고 경쟁해 새로운 코인을 얻는 방식이다. 비트마인이나 마라톤디지털 같은 회사 등이 있다. 블록체인 개발업체는 스마트폰의 운영체제를 만드는 회사와 비슷하다. 코인이 잘 돌아가도록 기본 기술을 설계하고 관리한다. 스위스에 있는 이더리움 재단이 대표적이다.코인 투자라고 하면 대부분 비트코인, 이더리움 등 가상자산을 거래소에서 직접 사는 방법을 떠올린다. 이는 가장 쉽고 직관적인 방식이다.하지만 디지털자산 투자 방법은 이뿐만이 아니다. 우선 스테이블코인을 활용하는 것도 방법이다. 테더의 USDT나 서클의 USDC처럼 달러 가치와 연동된 코인을 사면 사실상 달러에 투자하는 효과를 얻을 수 있다. 은행 계좌 없이도 인터넷만 있으면 사고팔 수 있어 접근성과 속도 측면에서 장점이 있다.디지털자산과 직간접적으로 관련된 기업 ‘주식’을 사는 방법도 있다. 코인베이스(거래소), 서클(발행사), 비트마인(채굴) 등은 미국 증시에 상장했다.ETF 투자도 있다. 2024년 1월 미국에서 현물 비트코인 기반 ETF가 여럿 상장했다. 다만 한국에서는 현행법상 직접 투자할 수 없다. 대신 간접 투자는 가능하다. 선물 기반 비트코인 ETF나 가상자산 관련 테마형 주식 바스켓을 사는 방법이 있다. 비트코인을 많이 보유한 기업과 관련된 ETF를 사는 전략도 있다.한국예탁결제원에 따르면 9월 국내 투자자, 이른바 ‘서학개미’들이 사들인 해외 종목 가운데 코인 관련 종목과 ETF 순매수 규모가 약 8억2000만 달러에 달했다. 이는 순매수 상위 50개 종목 가운데 10%가 넘는 규모다.비트코인은 최근 1년간 80% 넘게 뛰었다(코인마켓캡). 트럼프 행정부의 친(親)가상자산 정책에 지난 8월 14일 개당 12만4457달러로 사상 최고치를 기록했다. 이 기간 S&P500지수는 15%, 국제 금값은 40% 뛰었다. 타 자산 대비 가상자산 수익률이 두 배 이상 높은 것이다. 9월 25일 현재 8월 고점 대비 비트코인은 11만3000달러 선에서 거래되고 있다.가상자산의 강세는 거래소 시장도 들썩이게 했다. 박상혁 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 받은 ‘가상자산거래소 원화 예치금 현황’에 따르면 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스의 총 예치금은 지난해 1월 5조2154억원에서 올해 1월 10조6561억원으로 증가했다. 지난해 11월 미국 대선 이후 자금이 쏠렸다.특히 업비트의 예치금은 지난해 1월 4조415억원에서 올해 1월 7조7562억원으로 두 배 가까이 늘었다. 같은 기간 빗썸은 9885억원에서 2조5184억원으로 150% 이상 증가했다. 올해 기준 두나무는 재계순위 36위, 빗썸은 90위다(공정거래위원회).한국 거래소는 비상장이라 투자자들이 직접 지분에 투자할 수 없지만 해외에서는 코인베이스 같은 거래소가 상장해 투자 수단이 되고 있다. 미국 최대 거래소 코인베이스는 2021년 나스닥에 상장했다. 9월 24일 주가가 321달러를 기록, 최근 1년간 100% 가까이 올랐다. 올 2분기 매출은 15억 달러로 전년 대비 두 배 이상 늘었다. 거래량 증가와 비트코인 현물 ETF 수탁 확대, 기관 대상 중개·대출 서비스 강화가 실적 개선을 이끌었다.가상자산 거래를 강점으로 키운 로빈후드의 흐름도 가파르다. 최근 1년간 주가가 450% 가까이 뛰었다. 같은 기간 미국 기술주를 주도하는 팔란티어테크놀로지(390%)나 엔비디아(50%)의 주가 상승폭을 훌쩍 뛰어넘는다. 특히 9월 22일 S&P500지수 편입이 확정되면서 추가 모멘텀(동력)을 확보했다. 9월 24일 주가는 126.80달러다.로빈후드는 원래 주식 거래 앱으로 출발했지만 2분기에만 가상자산 거래 부문에서 1억6000만 달러의 매출을 올리며 사실상 ‘코인 거래소’ 역할까지 확대해가고 있다. 이 회사 역시 2021년 나스닥 시장에 입성했다.서학개미들은 그동안 테슬라와 엔비디아 등 전통 빅테크 주식에 집중 투자해왔다. 그러나 최근 미국 주식 쇼핑 바구니에 가상자산 관련 종목을 담고 있다.가장 많이 사들인 미국 주식 1위는 ‘비트마인’이다. 9월 1일부터 24일까지 순매수 상위 50개 종목에서 유일하게 순매수액이 2억 달러를 넘었다. 상위 15개 기업으로 넓혀보면 비트코인 채굴기업 아이리스에너지(3위), 서클(12위) 등이 위치해 있다.비트코인과 이더리움 가격이 급등하고 있지만 국내에서는 가상자산 기반 ETF 등 투자 상품 출시가 불법이어서 투자자들이 미국 주식을 대안 삼았다는 해석이 나온다.채굴 기업들이 ‘코인 구축’ 전략으로 사업 방향을 바꾼 것도 투자 흐름에 영향을 미쳤다. 비트마인은 세계에서 이더리움을 가장 많이 보유한 것으로 알려지면서 투자자들의 관심을 끌었다. 올해 6월 상장 이후 주가가 500% 넘게 상승했다. 이 회사는 미국 라스베이거스를 거점으로 가상자산 채굴과 운용 사업을 영위하며 자체 장비를 활용해 비트코인과 이더리움을 확보하고 있다. 이전에는 채굴한 코인을 바로 매도해 운영 자금을 마련하곤 했다.이더리움은 최근 1년간 70% 이상 올랐다. 지난 7월 한 달 동안에만 가격이 50% 이상 뛰었다. 8월 25일 4953달러에 거래되며 신기록을 세웠다. 현재 이더리움은 4100달러 선에서 거래되고 있다.최근 주목받는 스테이블코인뿐 아니라 실물자산 토큰(RWA)과 디파이(DeFi) 서비스 대부분이 이더리움 기반으로 만들어진다. 이더리움은 스마트계약 기능 덕분에 토큰과 금융서비스를 자동으로 운영할 수 있다. 여기에 스테이킹 기능이 이더리움의 가치를 높이고 있다. 스테이킹은 자신이 가진 이더리움을 네트워크에 맡기면 일정 기간 후 추가 이더리움을 보상으로 받는 방식이다. 많이 맡길수록 보상도 커지고 네트워크 안정에도 도움을 준다.글로벌 은행 스탠다드차타드(SC)는 올해 말 이더리움 가격 전망치를 종전 4000달러에서 7500달러로 대폭 올렸다.기업이 비트코인 등 가상자산을 갖고 있다는 사실만으로 주가가 급등하는 일이 벌어지자 전 세계 곳곳에서 비트마인처럼 코인을 비축하는 기업이 늘어나고 있다. 코인 쟁탈전이 치열해지고 있는 것이다. 비트코인의 경우 공급량이 정해져 있어 희소가치는 더 높아질 수밖에 없고 화폐가치 하락 대응, 기업가치 극대화 등의 효과를 얻을 수 있다는 분석이다.기업들의 가상자산 보유 현황을 추적하는 비트코인 트레저리넷에 따르면 전 세계 상장사가 보유한 비트코인 규모가 1000억 달러에 이른다. 총보유량은 100만 개를 넘었다. 전통적인 소프트웨어 기업에서 가상자산 전략 기업으로 변신한 스트래티지가 63만9835개로 가장 많이 보유한 것으로 집계됐다. 전체 상장사 보유량의 64% 정도다. 스트래티지는 초기에 비트코인 비축 전략을 활용한 만큼 평균 매입 단가(7만6000달러 선)가 다른 기업에 비해 낮다.비트코인을 보유하고 있는 상위 기업 대부분은 미국 회사다. 100위권으로 순위를 넓혔을 때 한국에선 비트맥스(551개), 위메이드(223개), 네오위즈홀딩스(123개) 등 세 곳이 비트코인 보유 상장사 명단에 올라 있다.국내 투자자들의 관심도 뜨겁다. 9월 기준 스트래티지 주가를 두 배로 추종하는 티렉스 롱 MSTR ETF에는 877억원이 순매수됐다. 이는 비트코인 관련 ETF 4종목 순매수 자금(4조2000억원)의 약 20%에 해당한다.다만 비트코인 가격이 하락하면 스트래티지 주가도 크게 흔들릴 수 있어 투자 시 변동성 위험을 충분히 고려해야 한다.비트코인 가격 상승과 함께 기업들의 자산 가치도 덩달아 높아지고 있다. 여기에 미국 정부의 규제가 점차 명확해지면서 발행사, 채굴 기업, 가상자산 거래소 등 다양한 분야의 기업들이 상장 시장에 속속 등장하고 있다.서클은 지난 6월 IPO를 통해 약 10억5000만 달러를 조달했다. 지난 8월에는 가상자산 거래소 불리시가 상장 첫날 주가가 83% 급등했다.스테이블코인 발행사 피겨도 9월 첫 거래일에 주가가 24.4% 급등하며 성공적으로 데뷔했다. 같은 달 가상자산 거래소 운영업체 제미니 역시 IPO를 통해 약 4억2500만 달러를 조달했다. 2014년 카메론·타일러 윙클보스 형제가 설립한 제미니는 달러 기반 스테이블코인, 가상자산 보상 프로그램이 탑재된 신용카드, 기관 전용 커스터디 서비스 등을 제공한다. 윙클보스 형제는 비트코인의 초기 투자자로도 유명하며 현재 억만장자 반열에 올라 있다.스테이블코인은 가치를 달러 등 실제 자산에 고정한다. 발행할 때 미 국채, 달러, 금 등을 준비금으로 마련해야 한다는 의미다. 가격 변동성이 거의 없어 가상화폐 시장에서 기축통화 역할을 한다.트럼프 대통령은 조 바이든 행정부가 키우려 했던 중앙은행 발행 가상화폐(CDBC)를 반대하고 ‘달러 패권’ 유지 수단으로 스테이블코인에 힘을 싣고 있다.스테이블코인 1위 기업은 테더다. 테더(시총 1720억 달러)와 서클(740억 달러)의 스테이블코인 시장점유율은 각각 60%, 27% 정도로 두 배 이상 차이 난다.하지만 미국 스테이블코인 법안(지니어스법)이 시행되면 뉴욕 소재 서클이 엘살바도르 사업자인 테더를 밀어내고 시장 주도권을 잡을 것이란 관측이 지배적이었다. 지니어스법에 따르면 미국 내 모든 스테이블코인 발행자는 발행한 코인 수만큼 동일한 가치를 지닌 자산을 반드시 일대일로 보유해야 한다. 인정되는 자산은 현금이나 단기 미국 국채처럼 유동성이 높아야 한다. 기준에 미달하면 곧바로 법적 제재가 따른다. 그간 테더는 준비금 가운데 일부를 비트코인·금 같은 가격 변동성이 큰 자산이나 중국 관련 자산으로 운용해왔던 것으로 알려졌다.위기감을 느낀 테더는 ‘반격 카드’를 꺼내들었다. 트럼프 행정부의 가상자산 정책 로드맵을 총괄한 보 하인스를 최고경영자(CEO)로 영입한데 이어 미국의 규제 요건을 모두 충족한 달러 기반 스테이블코인 USAT를 연말까지 출시하겠다고 밝혔다.USAT는 미국 전역에서 가상자산 관련 은행 서비스를 제공할 수 있는 앵커리지디지털이 발행 주체로 참여한다.9월 한국을 방한한 하인스 CEO는 “지니어스법이 충분한 규제 표준을 세웠다고 생각한다”며 “한국 역시 이를 따라갈 것”이라고 봤다.스테이블코인 발행사들이 디지털 은행업에 도전장을 내밀고 있다. 서클은 신탁은행 인가를 추진하며 준비금 관리와 기관투자가 커스터디 사업을 강화하겠다는 계획을 내놨다. 미국 통화감독청(OCC)의 감독을 받는 연방 금융기관 지위를 확보하면 미국 전역에서 활동할 수 있지만 인가 성격상 전통 은행처럼 예금이나 대출은 제공할 수 없다.송금 네트워크 기반의 가상자산 기업인 리플은 최근 자사 스테이블코인 RLUSD를 발행한데 이어 미국 연방 은행 면허를 신청했다. 면허가 승인되면 RLUSD는 OCC의 연방 감독을 받게 돼 안정성과 제도권 신뢰를 동시에 확보할 수 있다. 현재 RLUSD의 시가총액은 약 4억6900만 달러 수준으로 시장 확장이 최대 과제로 꼽힌다.국내에선 5대 금융그룹이 가상자산 커스터디 시장에 눈독을 들이고 있다. 지난 2월 정부는 법인의 가상자산 투자를 올해 하반기부터 단계적으로 허용한다고 밝혔다. 다만 세부 내용은 아직 확정되지 않았다. 업계는 이 경우 수십조원 규모의 시장이 열릴 것으로 보고 있다.김태림 기자 tae@hankyung.com