이재명 대통령, 유엔 안보리 회의 주재···한국 대통령 최초

이재명 대통령이 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 유엔 안전보장이사회 공개 토의를 주재했다.유엔 안보리 의장국 정상 자격으로 회의를 주재하게 된 이 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 토의 개시에 앞서 약식 브리핑을 통해 “대한민국 대통령이 안보리 의장 자격으로 안보리 회의를 주재하는 것은 이번이 처음”이라며 “무척 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.이 대통령이 주재하는 안보리 토의 주제는 인공지능(AI)과 국제평화·안보다.그는 “AI와 관련해 전 유엔 회원국을 대상으로 열리는 첫 공개 토의의 주재를 맡게 되어 의미가 더욱 각별하다”면서 “유엔의 도움으로 전쟁의 폐허를 딛고 민주화와 경제 번영을 동시에 달성한 대한민국이, 이제 인류의 평화와 공동번영을 위해 막중한 역할과 책임을 다하고자 한다”고 말했다.이 대통령은 브리핑을 통해 “80년 전 출범한 유엔의 주요 관심사는 새롭게 등장한 핵무기의 위협을 국제사회가 어떻게 관리하느냐였다”면서 “이제 인공지능이라는 새로운 위협과 도전에 걸맞은 새로운 거버넌스를 모색해야 될 때”라고 했다.이 대통령은 이어 “대한민국은 AI가 가져온 기술 혁신이 국제평화와 안보에 기여할 수 있도록 국제사회와의 협력을 이끌어왔다”면서 “평화, 안보, 그리고 인류를 위한 AI를 위해, 심도 있는 논의가 이루어지기를 기대한다”고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com