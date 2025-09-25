이재명 대통령, 유엔 안보리 회의 주재···한국 대통령 최초

유엔 안보리 의장국 정상 자격으로 회의를 주재하게 된 이 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 토의 개시에 앞서 약식 브리핑을 통해 “대한민국 대통령이 안보리 의장 자격으로 안보리 회의를 주재하는 것은 이번이 처음”이라며 “무척 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.
이 대통령이 주재하는 안보리 토의 주제는 인공지능(AI)과 국제평화·안보다.
그는 “AI와 관련해 전 유엔 회원국을 대상으로 열리는 첫 공개 토의의 주재를 맡게 되어 의미가 더욱 각별하다”면서 “유엔의 도움으로 전쟁의 폐허를 딛고 민주화와 경제 번영을 동시에 달성한 대한민국이, 이제 인류의 평화와 공동번영을 위해 막중한 역할과 책임을 다하고자 한다”고 말했다.
이 대통령은 브리핑을 통해 “80년 전 출범한 유엔의 주요 관심사는 새롭게 등장한 핵무기의 위협을 국제사회가 어떻게 관리하느냐였다”면서 “이제 인공지능이라는 새로운 위협과 도전에 걸맞은 새로운 거버넌스를 모색해야 될 때”라고 했다.
이 대통령은 이어 “대한민국은 AI가 가져온 기술 혁신이 국제평화와 안보에 기여할 수 있도록 국제사회와의 협력을 이끌어왔다”면서 “평화, 안보, 그리고 인류를 위한 AI를 위해, 심도 있는 논의가 이루어지기를 기대한다”고 말했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
