두 정상은 회담에서 1989년 수교 이래 양국의 관계가 정무, 경제, 인적 교류 등 제반 분야에서 꾸준히 발전했으며, 최근 한국 기업의 첨단산업 분야 투자 등을 통해 실질 협력이 더욱 확대되고 있다는 데 인식을 같이했다고 대통령실이 밝혔다.
아울러 양국 정상은 그동안 전차 등을 중심으로 두 나라의 방위산업 분야 협력이 지속해서 발전해 온 점을 언급하면서, 한국과 폴란드의 기업들이 호혜적 성과를 거둘 수 있도록 협력을 늘려가자는 데 공감대를 이뤘다.
이 과정에서 나브로츠키 대통령은 한국과 계약한 K2 전차에 대해 "납품 시기를 잘 지켜 도입되고 있다"고 언급했다.
그러자 이 대통령은 "한국산 무기가 품질도, 가성비도 좋고 납품 일정을 절대 어기지 않는 등 장점이 크다"며 다른 방산체계로의 협력을 강화하자고 제안한 것으로 알려졌다.
이에 나브로츠키 대통령도 "한국 방위산업의 우수성을 잘 안다"며 방산 분야 협력을 더 발전시키자고 화답했다.
특히 이 대통령은 최근 폴란드가 추진 중인 잠수함 사업 등으로 협력이 확대되기를 기대한다는 뜻을 밝혔다.
폴란드는 약 8조원 규모의 해군 현대화 사업인 '오르카 프로젝트'를 진행하고 있으며 그 일환으로 신형 잠수함 세 척을 도입하겠다는 목표를 세웠다. 한국 기업 중에는 한화 그룹이 수주전에 뛰어든 상황이다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
