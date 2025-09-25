불닭볶음면/사진=연합뉴스

삼양식품은 ‘불닭볶음면’ 시리즈의 전 세계 누적 판매량이 80억 개를 넘어섰다고 밝혔다.불닭 시리즈는 해외 수요 확대에 힘입어 누적 판매량이 2023년 50억 개, 2024년 70억 개를 기록한 데 이어, 올해 상반기까지 80억 개를 돌파했다. 이는 전 세계 인구(약 82억 명)에 맞먹는 수준이다.2012년 출시된 불닭볶음면은 매운맛을 앞세워 글로벌 시장에 진출했다. 현재 K-푸드 열풍과 함께 전 세계로 확산해 미국, 중국, 동남아, 유럽 등 100여 개국에서 판매되고 있다.삼양식품은 제품, 유통, 커뮤니케이션 전반에서 현지화를 구축한 점이 글로벌 확장의 기반이 됐다고 설명했다. 실제로 미국에서 팬 이벤트를 진행하거나, 음악 페스티벌 현장에서 소비자와 접점을 넓히는 사례도 있었다.또한 라면을 넘어 불닭의 매운맛을 접목한 소스, 스낵, 간편식 등으로 제품군을 확대하고 있다. 이 가운데 불닭 소스는 현재 50여 개국에 수출되고 있다.불닭시리즈는 단순한 식품을 넘어 온라인 챌린지, 리액션 콘텐츠 등을 통해 하나의 문화 현상으로 자리 잡았다. 아이돌의 무대 비하인드 영상 등에서도 불닭이 등장하며 글로벌 대중문화 속에 자연스럽게 노출되고 있다.삼양식품 관계자는 “앞으로도 현지 맞춤 제품 개발과 다양한 콘텐츠 협업을 통해 소비자와 함께 성장하며 변화와 도전을 이어가겠다”고 말했다.한편, 삼양식품은 밀양 1, 2공장을 통해 세계 수요 증가에 대응할 계획이다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com