양사 '의결권 자문·커뮤니케이션' 결합

(왼쪽부터) 정석호 한국의결권자문 대표, 최승호 플레시먼힐러드코리아 대표 파트너. 사진=플레시먼힐러드코리아

국내 독립 의결권 자문기관 한국의결권자문과 글로벌 커뮤니케이션 기업 플레시먼힐러드코리아가 기업과 주주 간 갈등 예방을 위한 컨설팅 협력에 나선다.양사는 24일 양해각서(MOU)를 체결하고 상법 개정과 주주행동주의 확산으로 커지고 있는 지배구조 리스크에 대응하기 위한 통합 거버넌스 서비스를 제공하기로 했다. 전략적 의결권 자문과 글로벌 커뮤니케이션 역량을 결합해 기업과 주주가 상생할 수 있는 예방적 솔루션을 마련한다는 구상이다.협력 범위는 의결권·거버넌스·주주총회 공동 컨설팅, ESG(환경·사회·지배구조) 및 글로벌 기관투자자 커뮤니케이션 전략 수립 등이다. 정기 세미나와 실무 교육을 통해 상장사 경영진·실무진에게 주총 운영 노하우와 상법 개정 대응 전략도 전수할 계획이다.정석호 한국의결권자문 대표는 “상법 개정으로 기업과 주주의 이해충돌 가능성이 높아진 상황에서 소통은 예방적 차원에서 필요하다”며 “양사의 전문성을 결합해 불필요한 분쟁을 사전에 차단하는 자문 서비스를 제공하겠다”고 말했다.박영숙 플레시먼힐러드코리아 사장은 “한국의결권자문은 기업 성장을 고려한 전략적 자문을 제공하는 신뢰할 만한 파트너”라며 “원칙과 투명성을 기반으로 한 상시적 소통과 디지털 시대에 맞는 새로운 주총 대응 전략을 지원하겠다”고 밝혔다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com