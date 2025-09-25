에이치피오 더마코스메틱 브랜드 주닥, 현대백화점 팝업스토어 성료

프리미엄 건강기능식품 기업 에이치피오(H. PIO)의 자회사이자 K-뷰티 대표 더마코스메틱 브랜드 주닥(JOODOC)이 현대백화점 팝업스토어를 마무리했다고 밝혔다.이번 팝업스토어는 주닥의 혁신적인 더마 화장품 라인업을 직접 경험할 수 있는 기회이자, 브랜드가 지향하는 미적 감각과 철학을 고스란히 담아낸 공간이다.덴마크 디자인 브랜드 ‘FRAMA(프라마)’의 가구와 주닥 제품을 함께 배치해 단순한 판매 공간을 넘어선 ‘뷰티&라이프스타일 체험 공간’으로 꾸며졌다.현장을 찾은 고객들은 피부 고민에 맞춘 전문적인 제품 상담과 함께, FRAMA 가구로 꾸며진 감각적인 공간에서 제품을 체험하며 뜻깊은 시간을 보냈다.주닥 관계자는 “현대백화점 팝업스토어는 단순히 제품을 소개하는 자리를 넘어, 브랜드가 가진 더마코스메틱으로서의 품질 경쟁력과 글로벌 디자인 브랜드와의 협업을 통한 미적 가치를 동시에 선보일 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 고객들이 주닥을 통해 피부 건강과 아름다움의 새로운 기준을 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.이어 “팝업스토어는 K-뷰티의 수준 높은 기술력과 글로벌 디자인 감각이 만나 만들어낸 새로운 가능성을 보여주며, 앞으로 주닥의 국내외 시장 확장에 의미 있는 이정표가 될 것으로 기대된다”고 전했다.한편, 주닥은 에이치피오가 지난 8월 21일 인수한 피부 진단 기반 더마코스메틱 브랜드다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com