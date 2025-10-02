마이크론, 연이은 상향 조정 [돈 되는 해외 주식]

마이크론의 회계기준 2025년 4분기 매출액은 113억2000만 달러, 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당순이익(EPS)은 3.03달러를 기록했다. 매출액과 주당순이익 모두 컨센서스를 각각 1%, 6% 상회했다. 주당순이익 상회폭이 두드러진 것은 전방위적인 가격 인상과 제품 믹스가 실적에 기여했다.디램(DRAM) 비트그로스(B/G)는 전분기 대비 10% 초반 증가했고 가격도 10% 초반 상승했다. 고대역폭메모리(HBM) 수요가 견조하게 이어지는 가운데 일반 디램 가격 인상으로 출하량과 가격 모두 견조한 수치를 기록했다. 반면 낸드(NAND) 비트그로스는 한 자릿수 중반 감소했고 가격은 한 자릿수 후반 상승했다. 출하량과 가격이 상반된 흐름을 보였다. 엔터프라이즈 SSD(eSSD) 수요가 강한 데 반해 그 외 낸드 수요는 약했던 것으로 추정된다.사업부별로 보면 HBM향 견조한 수요를 바탕으로 클라우드 메모리 사업부 매출은 전년 동기 대비 214% 증가했다. 코어 데이터 사업부는 전년 동기 대비 23% 감소했지만 eSSD 수요 증가로 전분기 대비 3% 늘어났다. 모바일·클라이언트와 자동차·임베디드 사업부는 가격 인상 효과로 전년 동기 대비 각각 25%, 17% 증가했다.다음 분기 가이던스로 매출액 122억~128억 달러, 비일반회계기준(Non-GAAP) 기준 매출총이익률은 50.5~52.5%, 주당순이익(EPS)은 3.6~3.9달러를 제시했다. 블룸버그 컨센서스 대비 매출액은 5%, 매출총이익률은 5.8%포인트, 주당순이익은 23% 상회했다. 매출총이익률 가이던스가 50% 초과하는 것으로 제시되었는데 이는 2018년 이후 처음이다. 인공지능(AI)으로 인한 메모리 수요 증가와 더불어 엣지(edge)부터 자동차 내 콘텐츠 증가에 따른 메모리 채용량 확대 등 전방위적 수요 증가에 따라 가격 인상이 진행된 영향으로 보인다.또한 HBM 매출액이 분기 20억 달러에 달하면서 고부가 제품을 통한 믹스 효과, 공정 미세화(노드) 전환에 따른 비용 절감이 복합적으로 작용한 것으로 보인다. 디램에 대한 견조한 수요가 유지되는 가운데 대용량 eSSD 중심으로 낸드 개선이 가시화되면서 외형 성장과 수익성 향상이 지속될 것으로 판단된다.2025년 메모리 수요 전망으로 디램과 낸드 모두 상향했다. 디램은 기존 10% 후반 대비 소폭 상향했고 낸드도 기존 10% 초반에서 10% 초중반으로 상향했다.전방 산업별 출하량 전망도 상향했다. 2025년 전체 서버 출하량 전망치를 기존 한 자릿수 중반 성장에서 약 10% 성장으로 상향했고 이 중 일반 서버 출하량 전망치도 기존 플랫(flat)에서 한 자릿수 중반으로 상향했다. 생성형 인공지능(Generative AI) 증가와 이에 따른 워크로드(workload) 처리를 위한 일반 서버 수요 증가가 반영된 것으로 보인다.PC 출하량도 상향됐는데 인공지능 PC 확대와 윈도10(Windows 10) 서비스 종료 영향으로 기존 한 자릿수 초반 성장에서 한 자릿수 중반 성장으로 상향됐다. 모바일은 기존 한 자릿수 초반 성장을 유지했지만 온디바이스(on-device)로 인해 애플의 12GB RAM 채택 등 향후 평균 탑재량 증가가 기대된다. HBM 수요가 유지되는 가운데 타이트한 일반 디램 공급으로 전방위적 가격 인상이 진행되고 있고 eSSD 중심의 낸드 개선세가 확인되고 있는 만큼 연말까지 메모리 업체들에 대한 비중 확대 전략을 추천한다.김록호 하나증권 애널리스트