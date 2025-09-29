주도주의 역사와 함께한 단어, 미래 혁신 그리고 버블[EDITOR's LETTER]

100년 전인 1925년 7월. 미국 테네시주 의회에서는 ‘원숭이 재판’으로 불린 세기의 재판이 열렸습니다.존 스코프스라는 생물 교사가 다윈의 진화론을 가르친 것이 문제가 됐습니다. 앞서 미국 테네시주 의회는 버틀러법을 제정했습니다.‘인간이 하등동물의 후손이라고 가르치는 일은 법에 저촉된다’란 내용이었습니다. 진화론 교육을 금지한 것입니다. 스코프스는 이에 정면으로 반기를 들었지만 재판에서 졌습니다. 하지만 이 재판은 미국에서 진화론과 창조론 논쟁이 불붙는 계기가 됐습니다.논쟁의 확산 이면에는 과학기술의 발전이 있었습니다. 당시 미국 가정에는 라디오 500만 대가 보급돼 있었습니다. 많은 미국인이 라디오를 통해 이 재판을 청취했습니다. 라디오뿐 아닙니다. 1920년대 미국 자동차 시장도 폭발합니다. 헨리 포드가 중산층이 자동차를 구매할 수 있도록 모델T 가격을 대폭 낮춘 영향이었습니다.자동차 대중화 시대의 개막입니다. 민간 항공사의 영역도 확장되기 시작했습니다. 기술혁명이 기존의 가치관을 흔들기 시작한 변곡점이 된 셈이지요.100년이 흐른 현재와 오버랩되는 장면이 있습니다. 새로운 기술이 가치관과 생활·산업 구조를 뒤흔든다는 점에서 말입니다. 그 주인공은 지금은 AI, 인공지능입니다.또 다른 공통점은 주식시장에서도 나타났습니다. 당시 주식시장에는 불이 붙었습니다. 주가가 급등했습니다. 주인공은 라디오 제작사 RCA, 자동차 업체 포드와 GM 등이었습니다. 요즘 말로 주도주였습니다. 이렇게 미국 주도주의 역사가 시작됐습니다.주도주에 대한 정의는 다양합니다. 한마디로 말하면 시대의 아이콘과 같은 주식입니다. 당대의 문제를 해결하고, 새로운 미래를 보여주는 기업들을 말하는 것이지요.이들이 갖고 있는 기술과 비전은 스토리의 형태로 완성돼 팬덤을 형성하기도 합니다. 여기에 시장 지배력, 그리고 숫자(실적)까지 뒷받침되면서 투자자들을 끌어당기는 매력을 갖추게 됩니다.1960년대 말 한번 보유하면 평생 갖고 가라고 했던 ‘니프티 피프티’가 그랬고, 1990년대 시스코를 비롯한 기술주들도 주도주였습니다.2010년대 중후반 미국 시장을 이끈 페이스북, 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글을 칭하는 FANG도 마찬가지입니다. 2020년 이후 주도주는 테슬라, 엔비디아, 애플, 메타를 거쳐 현재 팔란티어 등까지 와 있습니다. 매그니피센트7이라고 부릅니다. 현재는 여기에 브로드컴과 오라클을 더해 M9으로 불러야 한다는 주장도 나오고 있습니다.한국에서는 2000년대 중반 현대중공업, 2010년대와 2021년의 삼성전자가 그런 기업이었습니다. 이 밖에 차화정, BBIG 그리고 최근 조방원 등이 주도주로 불렸습니다.주도주는 숫자로 표현할 수 없는 매력이 있는 만큼 달갑지 않은 손님을 항상 데리고 다녔던 것도 사실입니다. 버블입니다. 사람들은 열광하며 가치에 웃돈을 주고 주식을 사면서 버블이 형성됩니다.그리고 버블은 어느 순간 터지고 맙니다. 1920년대 말 대공황, 1970년대 초 미국 시장 급락, 2000년대 초 닷컴버블 붕괴 등이 모두 주도주가 만든 버블의 결과이기도 했습니다. 주도주가 상승을 멈추는 순간 시장은 급속히 하락으로 방향을 틀어버리기 때문입니다.최근 한국에서도 주도주에 대한 관심이 부쩍 높아졌습니다. 코스피가 최고치를 기록하고, 삼성전자가 4년 만에 9만원대를 다시 터치하는 등 시장 분위기도 달궈지고 있습니다.이 시장이 쉽게 죽지는 않을 것 같습니다. 여전히 한국 주식은 다른 나라에 비해 싸고, 정부·여당은 주식시장으로 돈을 돌리기 위한 각종 제도를 정비하고 있기 때문입니다.미국도 금리인하가 이어질 것이며, 웬만한 나라의 시가총액에 버금가는 대형주들이 돌아가며 오르는 순환매가 이어지고 있습니다. 새로운 주도주에 대한 관심이 높을 수밖에 없습니다.하지만 새로운 주도주를 찾고, 거기에 올라타는 것은 개인에게 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 AI, 에너지, 로봇, 양자컴퓨터, 반도체, 우주 등 당분간 지속될 메가트렌드와 관련된 주식을 모아놓은 ETF 하나 있었으면 좋겠다는 생각도 해봤습니다.그럼에도 역사 속에서 교훈을 찾고, 끊임없이 공부를 하는 것은 주식시장에 발을 들여놓은 투자자들의 숙명인 듯합니다. 그래야 이 대형 버블이 꺼질 때 미리 대피할 수 있기 때문입니다.그래서 신데렐라 우화는 주식시장에서도 회자됩니다. “무도회가 끝난 후 남는 것은 호박과 쥐들뿐이다.”김용준 편집장 junyk@hankyung.com