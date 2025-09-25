원웨이랩, 부산KIMES 2025 참가… K-뷰티 전문 미용기기 공개

㈜원웨이랩(ONEWAYLAB Co., Ltd.)이 오는 27일부터 29일까지 부산 벡스코에서 열리는 ‘2025 부산 KIMES’에 참가해 K-뷰티 전문 미용기기 라인업을 공개한다. 벤처기업 인증을 획득하며 기술력과 성장성을 인정받은 원웨이랩은 이번 전시를 통해 국내외 업계 관계자와 소비자에게 자사의 혁신적인 뷰티·헬스케어 솔루션을 직접 선보인다.원웨이랩은 올해 처음 마련된 ‘Beauty & Derma관’에 참가해 대표 제품을 중심으로 다양한 상담과 체험을 제공한다. 주요 전시 제품은 전문가용 초음파 디바이스 LESSENCE 5500D와 집중형 리드미컬 펄스 케어 디바이스 WAYBALM 5800B다.LESSENCE 5500D는 1구와 4구 핸드피스를 전환할 수 있으며 멀티채널 초음파 기술을 적용해 바디 탄력 관리와 전반적인 컨디션 개선에 도움을 준다. WAYBALM 5800B는 미세 캐비테이션 효과와 정밀 제어 기술을 기반으로 얼굴 윤곽 정돈, 피부 탄력, 피부결 개선을 지원한다.이번 전시에서 원웨이랩은 단순히 제품 전시에 그치지 않고 에스테틱·스파 전문가들과의 현장 상담, 해외 바이어 대상 비즈니스 미팅을 병행한다. 이를 통해 고객에게는 프리미엄 관리 경험을, 파트너사에는 신뢰할 수 있는 협력 기회와 글로벌 확장 비전을 전달할 계획이다.원웨이랩 관계자는 “부산 KIMES는 의료와 헬스케어는 물론 K-뷰티 산업이 한 단계 도약할 수 있는 중요한 장”이라며 “LESSENCE와 WAYBALM을 비롯한 전문 미용기기를 현장에서 직접 선보이는 만큼 글로벌 브랜드로서의 입지를 넓히고 국내외 네트워크를 강화하는 계기로 삼겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com