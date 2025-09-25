추석 명절을 앞둔 22일 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장에서 상인이 과일상자를 포장하고 있다./2025.9.22 임형택기자

올해 추석을 앞두고 시중 판매되는 선물세트가 낱개 제품보다 비싼 경우가 많았고 유통 채널간 가격 차이도 최대 2배에 이르는 것으로 조사됐다.25일 한국소비자원은 대형마트, 백화점, 제조업체 공식몰 등에서 동일하게 판매되는 선물세트 16종을 비교한 결과 모든 상품이 백화점에서 가장 비싼 것으로 나타났다고 밝혔다.통조림 선물 8종의 경우 판매처에 따라 가격 차이가 최소 25%에서 최대 68.2%에 달했다. 김 선물세트 5종도 백화점 가격이 대형마트 할인이나 자사몰 가격보다 평균 42.8% 높았다.혼합세트 3종 역시 16.8∼42.8%의 차이를 보였다. 생활용품 6종은 백화점 가격이 대형마트 할인가의 최대 두배 수준이었다.일반적으로 세트 상품이 낱개로 구매하는 것보다 저렴하다는 인식이 있지만 실제 조사에서는 반대의 결과가 나왔다.제조업체 공식몰에서 판매되는 선물세트 43종 가운데 83.7%(36종)는 낱개로 구매했을 때 보다 가격이 더 높았으며 평균 가격차이는 24.9% 최대 103.7%에 이르렀다.소비자원은 “포장과 마케팅 비용이 포함돼 세트 가격이 낱개보다 비싼 경우가 많다”고 설명했다.올해 추석 선물세트 가격을 지난해와 비교한 결과 동일 상품 116종 가운데 50종(43.1%)이 인상됐고 인 59종(50.9%)은 가격 변동이 없었다. 가격이 하락한 상품은 7종(6%)에 불과했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com