사진 출처: 사단법인 희망조약돌

국내기부단체 희망조약돌(이사장 이재원)이 안양청년회의소(회장 송일찬)와 함께 지역사회 발전과 나눔 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 청년 성장 지원을 위한 협력 체계를 구축했다고 25일 밝혔다.양 기관은 이번 협약을 통해 ▲청년들의 주도적 성장과 지역사회 기여 활동 확대, ▲취약계층을 위한 복지 지원 및 맞춤형 프로그램 운영, ▲상호 자원 공유 및 협력 네트워크 구축 등 다양한 사회공헌 사업을 공동 추진할 계획이다.안양청년회의소 송일찬 회장은 “이번 협약을 계기로 청년과 지역사회를 위한 의미 있는 활동들을 희망조약돌과 함께 만들어가길 기대한다”고 말했다.희망조약돌 이재원 이사장은 “청년들이 지역사회의 주축으로 성장하고 취약계층에 실질적인 도움을 줄 수 있는 협력이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 기관과의 협력을 통해 나눔 문화를 확산하고 복지 사각지대를 해소하는 데 앞장서겠다”고 전했다.한편, 사단법인 희망조약돌은 정부의 지원금에 의존하지 않고 시민들의 후원으로 운영되는 독립적인 단체이다. 청년뿐만 아니라 독거노인, 학대피해아동 등 다양한 취약계층을 대상으로 교육·돌봄·식사지원 프로그램을 전개하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com