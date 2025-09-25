본회의 앞두고 급수정

당정대 "이번 정부 조직 개편서 뺀다…금융위·금감원 현행 유지"

금융감독원 노동조합 및 금융감독체계 개악 저리를 위한 비상대책윈회 회원들이 지난 18일 서울 영등포구 여의도 국회의사당역 앞에서 열린 금융감독체계 개악을 막기 위한 금융감독원 전 직원 집회에서 구호를 외치고 있다. 사진=임형택 한국경제신문 기자

더불어민주당과 정부·대통령실은 25일 국회 본회의 상정을 앞두고 정부조직법 개정안 가운데 '금융감독위원회 설치법안'을 제외하기로 했다. 금융감독원의 영업행위 감독 기능을 분리해 금융소비자보호원을 신설하는 안도 추진하지 않기로 했다.한정애 민주당 정책위의장은 이날 고위당정대 협의를 마치고 기자들을 만나 이 같이 밝혔다.한 의장은 "조직 개편 신속 처리로 정부 조직 안정이 긴요하나 여야 대립으로 소모적 정쟁과 국론 분열 소재가 되어선 안 된다고 판단했다"며 "금융 관련 정부 조직을 6개월 이상 불안정한 상태로 방치하는 것은 경제 위기 극복에 전혀 도움이 안 된다는 점에 (당정대) 공감대를 형성했다"고 설명했다.이어 "특별히 오늘 상정되는 정부조직법 개정안에 국민의힘 의원님들을 비롯한 야당 의원님들의 협조를 강력하게 촉구한다"고 말했다.당초 정부와 여당은 기획재정부를 재정경제부와 기획예산처로 분리하고 금융위원회의 국내 금융정책 기능을 재경부 이관하려 했다. 또 금융위를 금융감독위원회로 간판을 바꾼 뒤 시장 감독 기능에 집중하는 한편 금감위 산하에는 금감원과 기존 금감원에서 분리된 금소원을 배치하려 했다.하지만 금융감독 개편을 놓고 금융위 간부들이 사표를 제출하고 금감원 직원들이 장외집회에 나서는 등 금융당국 내부 동요가 증폭되는 모습이 이어졌다. 이 가운데 국민의힘이 정부 조직법에 반대하며 필리버스터를 예고하자 일단 금융감독체계 개편과 관련한 내용은 철회하겠다고 입장을 바꾼 것이다. 야당의 반대로 후속 입법이 미뤄지게 되면 금융당국이 수개월간 불완전한 과도기 상태에 놓이게 돼 금융 시장의 혼란이 이어질 수 있다는 판단이 있었던 것으로 풀이된다.일각선 재경부에 국내 금융정책 기능이 붙여지면 기재부(재경부) 권한이 지나치게 커지는 게 아니냐는 여당 내 우려도 이번 결정에 영향을 줬다는 의견도 나온다.다만 한 의장은 금융당국 조직개편과 관련해 "필요하다면 추후 논의할 수 있다"며 관련 상임위원회와 협의하겠다고 언급했다. 이어 "이와는 별개로 법률 개정 없이 금융감독 체계상 소비자 보호 기능에 공공·투명성 제고 방안을 우선 마련해 진행할 것"이라고 덧붙였다.김병욱 대통령실 정무비서관은 "이재명정부 출범 이후 금융 자본시장에 대한 기대가 큰데 정부 조직 개편에 필리버스터와 패스트트랙으로 수개월간 불안정한 상태를 지속하는 데 대한 무거움이 있었다"며 "정부조직 개편을 여야 합의로 처리하길 원하는 마음이 담긴 것"이라고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com