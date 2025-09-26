아산탕정 동일하이빌 파크레인 조감도. 사진=동일토건

어려운 부동산 경기 속에서도 분양 흥행을 이어가고 있는 충남 아산탕정지구에서 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’이 26일 견본주택 개관했다.아산탕정 동일하이빌 파크레인은 충남 아산탕정지구 도시개발사업 A1블록(아산시 탕정면 갈산리 183-1 일원)에 조성된다. 규모는 지하 2층~지상 33층, 총 821가구 규모이며 이 중 738가구가 일반분양 물량(임대 83가구 제외)으로 나온다.타입별 일반분양 가구수는 ▲84㎡A 453가구 ▲84㎡B 129가구 ▲84㎡T 12가구 ▲99㎡A 111가구 ▲99㎡B 30가구 ▲150㎡P 2가구 ▲152㎡P 1가구 등 중대형 위주로 구성됐다.분양은 9월 29일(월) 특별공급을 시작으로 30일(화) 1순위, 10월 1일(수) 2순위 순으로 청약 접수를 진행한다. 청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 신청할 수 있으며, 10월 16일(목) 당첨자를 발표한다. 계약은 10월 27일(월)~29일(수)까지 3일간 견본주택에서 진행된다.충남 아산은 비규제지역으로 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시에 거주하는 만 19세 이상의 성인이라면 청약통장 가입기간 6개월 이상, 면적별 예치금을 충족할 경우 주택 보유 여부, 세대주 여부와 관계 없이 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한이나 전매제한도 없어 실거주 수요 뿐 아니라 투자자들도 관심을 보이고 있다.전용면적 84㎡ 기준 4억원대에서 출발하는 등 분양가도 합리적이다. 이미 지난해 11월 분양해 ‘완판’을 기록한 ‘더샵 탕정 인피니티시티 3차’보다 불과 10개월 만에 공급되는 데도 분양가격이 낮다.아산탕정 동일하이빌 파크레인은 미래가치가 높은 입지에 들어선다. 단지가 들어서는 아산탕정지구 도시개발구역은 약 53만6400㎡ 면적에 공동주택 4300여가구가 들어서는 미니신도시급 주거타운이다. 계획도시인 만큼 주거는 물론 상업, 교육, 공공시설 및 공원, 녹지까지 체계적으로 조성돼 빼어난 생활환경을 자랑한다.주변 R&D집적지구, 천안아산복합환승센터, 곡교천아트리버파크, 아산디스플레이시티 2단지, 아산탕정2도시개발사업 등 대규모 개발호재도 풍부하다.특히 삼성디스플레이아산캠퍼스과 탕정일반산업단지가 인접해 있고, 반경 7km 이내에 천안 제2·3·4일반산업단지가 위치하는 등 첨단 산업에 특화된 도시인 아산을 대표하는 산업단지까지 쉽게 이동할 수 있어 직주근접 수요도 쏠릴 전망이다.단지 옆에는 갈산초등학교(유치원)가 위치해 있으며, 갈산중, 탕정중, 탕정고(2028년 3월 예정), 삼성고, 충남외고 등 우수한 교육 인프라를 두루 갖췄다.KTX·SRT 천안아산역과 1호선 탕정역, 이순신대로, 당진~청주고속도로(일부개통) 등 광역교통망도 인근에 위치하며 최근 GTX-C 노선 연장도 추진되고 있어 교통 여건이 더욱 개선될 전망이다.천안아산역 주변에는 풍부한 생활인프라도 갖춰져 있다. 갤러리아백화점, 이마트 트레이더스, 모다아울렛등 역 주변으로 형성됐다.단지는 남향 위주로 배치되며 세대 별 내부 평면은 최대 5베이, 판상형 맞통풍 구조 위주로 설계해 돼 채광과 통풍을 극대화했다. 팬트리, 드레스룸 등 수요자들이 선호하는 수납공간을 집안 곳곳에 마련했으며, 일부 세대에 3면 발코니, 테라스와 펜트하우스 등 특화 설계를 적용해 상품성을 차별화했다.분양 관계자는 “단지가 들어서는 아산탕정지구는 우수한 주거 여건과 높은 미래가치를 바탕으로 앞서 공급된 단지들이 완판 릴레이를 펼쳤을 만큼 주목을 받았고, 이번 아산탕정 동일하이빌 파크레인 역시 오픈 전부터 뜨거운 관심이 이어졌다”며 “특히 이번 공급이 아산탕정지구를 완성하는 마지막 퍼즐로 평가되고 있는 만큼 막차를 놓치지 않으려는 수요가 쏠리며, 청약에서도 우수한 성적이 예상되고 있다”고 말했다.아산탕정 동일하이빌 파크레인 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 1763번지 일원(천안아산역 2번 출구 인근)에 위치한다. 입주는 2029년 상반기 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com