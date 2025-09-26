분당두산타워. 사진=한국경제신문

재계 서열 18위 두산그룹의 지주사였던 (주)두산이 지주회사 지위를 반납한다.26일 업계에 따르면 공정거래위원회는 두산이 이달 초 제출한 지주회사 적용 제외를 위한 감사보고서 및 보유 주식 현황 자료를 검토한 뒤 지주회사 제외를 통보했다.지주회사는 ‘기업 자산 총액 5000억원 이상’인 동시에 ‘자산 총액 대비 자회사 주식가액 비율 50% 이상’의 두 가지 요건을 충족해야 한다.지난해 말 기준 두산의 총자산 규모는 5조530억원, 자산총액 대비 자회사 주식가액 비율은 60% 이상이다. 그러다 지난 6월 두산로보틱스의 주식을 담보로 5500억원을 차입하면서 자산총액이 증가해 자회사 주식가액 비율이 50% 이하로 떨어져 지주회사 요건을 충족하지 못하게 됐다.지주사 지위를 내려놓은 두산은 앞으로 부채비율, 자회사 지분율, 금융사·비계열사 지분 보유 등 각종 규제에서 벗어나게 된다. 재무적 유연성과 투자 선택지를 대폭 넓히는 계기가 될 것으로 보인다.특히 두산이 미래 성장 동력으로 육성 중인 로보틱스와 에너지 분야에 있어 과감한 투자가 가능해졌다는 점에서 업계의 관심이 쏠리고 있다.지주사 규제에서 벗어난 만큼 국내외 기업에 대한 M&A나 금융사 지분 확보 등도 자유로워졌다.업계에서는 두산이 보유한 자금력을 바탕으로 미래 사업 포트폴리오 재편과 신성장 동력 확보에 속도를 낼 것으로 보고 있다.지난해 두산그룹은 사업 재편 계획의 일환으로 두산로보틱스와 두산밥캣의 합병을 시도했으나, 주주 반발과 금융당국의 제동으로 무산된 바 있다. 이번 지배구조 전환을 통해 그룹 내 시너지를 극대화할 수 있는 사업 재편이 다시 추진될 수 있다는 관측도 나온다.업계 관계자는 "향후 그룹 재편과 신사업 확대가 가시화될 가능성이 크다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com