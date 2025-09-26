애드이피션시, 쿠팡 인증 광고 파트너사 선정

디지털 마케팅 전문기업 애드이피션시가 쿠팡의 공식 인증 광고 파트너사로 선정됐다. 쿠팡이 리테일 미디어 광고 운영 경험이 우수한 파트너사에만 부여하는 자격으로, 이번 선정으로 애드이피션시의 전략적 역량이 공식적으로 검증됐다.애드이피션시는 업계에서 퍼포먼스 마케팅 역량을 바탕으로 성과를 인정받아 왔다. 여기에 올해 초 리테일 미디어 사업 본부를 신설하고 단기간 내 쿠팡 인증 광고 파트너사 선정과 아모레퍼시픽, 오설록, 닥터지 등 대형 브랜드 수주라는 성과를 이뤄냈다.애드이피션시는 광고 수익률(ROAS)을 넘어 총 거래액까지 확대하는 통합 퍼포먼스 전략을 제공하고 있다. 뷰티·패션·커머스 등 다양한 산업군에서 매출 기여 중심의 리테일 미디어 솔루션을 설계하며 광고주의 실적 개선을 실질적으로 견인해왔다.이번 성과와 관련해 애드이피션시 리테일 미디어 사업 부문장 이순옥 상무는 “퍼포먼스 마케팅에서 이미 높은 성과를 쌓아온 기반 위에 핵심 인재들과 함께 빠른 실행력으로 시장에 도전했다”며 “단기간 내 인증 광고 파트너사로 선정되고 굵직한 브랜드를 연이어 수주하게 되어 매우 뜻깊다. 앞으로도 광고주의 성과를 최우선 가치로 삼아 리테일 미디어 시장에서 독보적인 솔루션을 제공하겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com