9월 26일 콜마BNH, 임시 주총 열어

윤상현 부회장·이승화 전 CJ제일제당 부사장 선임 안건 가결



이사회 인원, 6명에서 8명으로 확대

콜마홀딩스 “경영 정상화 주주 의지 반영된 결과”

◆ 이사진 교체 효과, 사업 대전환으로

콜마홀딩스의 건강기능식품 자회사 콜마비앤에이치(BNH) 임시 주주총회에서 윤상현 콜마홀딩스 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내 이사 선임 안건이 가결됐다. 사업 전환 속도는 더 빨라질 전망이다.26일 콜마BNH는 오전 10시 세종테크노파크에서 임시 주주총회를 열고 사내이사로 윤상현 콜마그룹 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장을 선임하는 안건을 통과시켰다. 출석주식수 중 찬성 69.9%(발행총수의 46.9%)를 받았다. 이로써 콜마BNH의 이사회 인원은 기존 6명에서 8명으로 늘어났다. 주총은 1시간가량 진행됐다.앞서 콜마홀딩스는 경영 부진을 겪는 콜마BNH의 이사회 개편을 요구했으나 콜마BNH가 이를 거부하자 5월 2일 대전지방법원에 '주주총회 소집 허가신청서'를 제출했다. 콜마BNH는 윤여원 대표 체제를 유지해야 한다는 입장을 고수하는 반면 콜마홀딩스는 주주가치 제고를 위해 경영 정상화가 필요하고, 이사회 개편이 선제돼야 한다고 주장했다.윤여원 콜마BNH 사장은 사내이사 교체를 반대하고 나섰지만 법원이 정한 기한(9월 26일) 내로 주총을 개최했다.새로 선임된 이승화 이사는 CJ그룹 주요 계열사에서 신사업 투자를 담당했던 전문경영인이다. 베인앤컴퍼니에서 7년간 컨설턴트로 근무한 뒤 2014년 CJ그룹에 몸담았다. CJ프레시웨이, CJ CGV, CJ제일제당 등 주요 회사를 거쳤다. 해외 수출 다변화, 포트폴리오 전환 등 콜마BNH의 리포지셔닝(재정비)에 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.콜마홀딩스 관계자는 “이번 의결 결과는 경영 정상화를 바라는 주주들의 의지가 반영된 것”이라며 “앞으로 고부가가치 사업 중심의 포트폴리오 전환과 전문경영인 체제 복원을 통해 콜마BNH를 그룹 내 핵심 계열사로 재정비하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.이사진 교체 이후 콜마BNH는 생명과학 기업으로 전환에 속도를 낼 계획이다. 고부가가치 사업으로 체질을 전환하기 위한 그룹 차원의 근본적인 경영 쇄신 조치다.콜마홀딩스가 콜마BNH 재정비에 나서는 이유는 현재 경영진으로는 지속가능한 미래 성장 동력 발굴에 한계가 있다고 판단했기 때문이다.콜마BNH는 최근 5년간 실적, 시가총액, 주가 등 주요 경영 지표에서 뚜렷한 하락세를 보였다. 지난 2020년 별도기준 956억원이었던 영업이익은 지난해 기준 239억원으로 75%나 급감했다. 영업이익률도 17.8%에서 5.1%로 큰폭으로 감소했다. 시가총액도 2020년 8월 기준 2조1,242억원에 달했지만 불과 5년여만에 4259억원(25년 6월30일 기준)으로 쪼그라들었다. 같은 기간 7만원대에 달했던 주가도 1만원대로 주저 앉았다.콜마홀딩스는 콜마BNH 위기의 본질이 명확한 만큼, 근본적 변화 없이는 회복도 없다고 판단했다. 이에 콜마BNH의 경영 정상화와 쇄신을 위해 전문성을 갖춘 신규 사내이사를 선임하는 임시주주총회 소집을 결정했다. 경영 쇄신의 핵심은 생명과학 중심의 사업 구조 전환과 R&D 중심 경쟁력 확보, 그리고 전문경영인 체제의 복원이다.콜마홀딩스 관계자는 “콜마BNH는 건강기능식품 사업을 주도하며 그룹 내에서 화장품·의약품과 함께 3대 축 중 하나임에도 불구하고, 그 책임을 다하지 못했다”며 “이번 리포지셔닝을 통해 생명과학 사업의 핵심 기업으로 다시 태어나도록 전면적 쇄신을 추진할 것”이라고 밝혔다. 이어 “단기적 실적 회복을 넘어서, 시장 신뢰 회복과 그룹 미래 경쟁력 강화의 분기점으로 삼겠다”고 강조했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com