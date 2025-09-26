9월 25일 SK렌터카 제주지점에서 진행한 ‘2025모빌리티 뱅크 제주 차량 전달식’ 단체 사진. 최성두 제주도청 복지정책과장,박민철 제주원광재가노인복지센터 사무국장, 장봉걸 SK렌터카 지속경영실장. 사진=SK렌터카

SK렌터카는 지난 25일 자사 제주지점에서 ‘2025모빌리티 뱅크 제주 차량 전달식’을 열고, 제주도청이 추천한 5개 복지 기관에 전기차 1대씩을 무상 제공하기로 했다고 26일 밝혔다.이날 행사에는 최성두 제주도청 복지정책과장, 제주도청 추천 5개 기관(제주아이돌봄광역지원센터, 제주원광재가노인복지센터, 제주자립지원전담기관, 제주특별자치도 사회복지협의회, 아가곱드래)대표를 비롯해 제주도청과 SK렌터카 관계자 등 17명이 참석했다.SK렌터카가 지원하는 차량은 친환경 전기차인 니로EV와 EV6로,이 차량들은 SK렌터카가 축적한 차량 관리 노하우를 바탕으로 신차 구매부터 관리해온 믿을 수 있는 차량이다.각 기관은 전달받은 차량을 아동 돌봄, ‘자립 준비 청년’의 자립 지원,재가 노인 방문 돌봄, 복지 네트워크 운영 등 도내 필요한 현장에서 활용할 예정이다.이번 전기차 지원은 그동안 이동 수단이 충분치 않았던 해당 기관들이 적극적인 활동을 할 수 있는 계기가 될 것으로 보인다.제주도청 관계자는 “이번 사업은 지역 사회복지 현장에서 가장 절실하게 필요로 하는 이동성 문제를 기업과 함께 해결했다는 점에서 의미가 크다”며, “제주도는 앞으로도 민관 협력을 통해 돌봄과 복지의 사각지대를 줄이고, 더 많은 주민이 혜택을 받을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.‘모빌리티 뱅크’는 SK렌터카가 2018년부터 운영해 온 사업으로,회사의 강점인 모빌리티 운영 역량을 연계해 설계한 사회공헌 프로그램이다.SK렌터카가 보유한 차량을 활용해 경제적 어려움 등으로 이용 차량이 부족한 사회적기업·공공기관·소상공인 등에 1년간 무상 제공함으로써 지역 사회와 동행하며 사회적 가치를 실현한다.차량 무상 지원과 더불어 보험과 정비 서비스까지 제공해 안정적이고 효율적으로 차량을 운용할 수 있게 했다.출범 이후 ‘모빌리티 뱅크’ 사업은 전국 각지에서 돌봄·복지·자립 지원 등 다양한 현장에서 사회적 가치를 만들고 있다.실제로 차량 유지 비용 약 5.5억원 절감, 65명의 신규 일자리 창출, 18건의 신규 사업 발굴,지원 기업들의 58억원 매출 증대에 기여하는 사회적 가치를 창출했으며, 이러한 공로를 인정받아 2019년 7월 보건복지부장관 표창을 수상하기도 했다.SK렌터카는 이런 경험을 바탕으로 지난해부터는 모빌리티 뱅크의 효율성을 높여 새롭게 정비한 ‘New모빌리티 뱅크’를 선보이며, 지역 사회의 꼭 필요한 곳에 꼭 맞는 차량을 공급하는 방식을 찾아내며 사업을 펼치고 있다.SK렌터카 관계자는 “’모빌리티로 만들어 가는 행복한 세상’을 꿈꾸는 모빌리티 뱅크는 회사가 보유한 역량을 활용하여 지역 사회와 동행하며 사회적 가치를 창출하는 상생 모델”이라며, “이번에 전기차를 활용한 제주 모빌리티 뱅크 사업을 통해 전국 전기차 보급률 1위인 제주도가 2035 Carbon Free Island목표를 조속히 달성하는 데 조금이나마 기여할 수 있도록 지역 사회와 함께 최선을 다할 것”이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com