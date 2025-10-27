스타트업 해외 투자·M&A의 실전 파트너가 되다 [2025 한국경제 최고의 리더]

최철만 박스레더 대표

국내 스타트업이 글로벌 자본을 만날 때 가장 먼저 부딪히는 장벽은 기술이 아니라 ‘투자 문법’이다. 시장 적합성 검증, 데이터룸, 밸류에이션, 딜 구조, 사후 거버넌스까지 요구되는 기준을 충족하지 못하면 첫 미팅 이후가 이어지지 않는다. 박스레더(BoxLeader)는 이 간극을 해소하며 해외 투자 유치와 M&A까지 잇는 실행 파트너로 부상했다. 창업자는 미국 국무부 풀브라이트 장학생 출신의 최철만 대표. 미국 MBA 재학 중 “실리콘밸리의 우월한 투자 생태계를 디지털화해 합리적 비용으로 제공하자”는 문제의식에서 회사를 설립했고, 현재 실리콘밸리 VC 블리츠스케일링벤처스의 벤처파트너로도 활동한다.박스레더는 국내 액셀러레이터, 영국 벤처캐피털, 미국 액셀러레이터 등에서 초기 투자를 유치하며 사업 모델을 검증받았다. 이들이 제공하는 것은 화려한 플랫폼이 아니라 ‘실행력’이다. 타깃 섹터별 투자자 풀을 정밀 매칭하고, 데이터룸 표준화, 재무·법무 실사 대응, 레퍼런스 고객 확보, 해외 GTM(Go-To-Market) 설계까지 일련의 과정을 매뉴얼화해 속도를 높인다. 올해 상반기에만 박스레더를 통해 국내 3개사가 신규 투자를 유치했다.회사 전략의 축은 선순환 구조다. ‘글로벌 투자 유치 → 해외 사업개발·GTM을 통한 매출 가속 → 글로벌 엑시트’까지 연결한다는 구상이다. 국내 스타트업 엑시트의 97.7%가 IPO에 집중되고 M&A 비중이 2.3%에 불과한 현실에서, 해외 M&A 채널을 여는 것은 필수다. 이를 위해 박스레더는 미국과 중국을 중심으로 전략 파트너십을 구축하고 M&A 실행 역량을 내재화했다.미국에서는 글로벌 M&A 전문가 앤젤라 테일러(AGS 설립자)와 손잡았다. 양측은 단순 소개를 넘어 공동 소싱, 전략적 협력, 합작형 M&A 기회 발굴 등 실행 프레임을 정립했다. 최 대표는 “세계적 기업과의 M&A 통로를 실제로 ‘열어두는’ 일이 스타트업의 성공 확률을 좌우한다”고 말했다.중국 축도 강화했다. 박스레더는 북경대 창업훈련캠프와 업무협약을 체결, 한국 스타트업의 중국 내 투자 유치와 M&A 지원을 함께 수행한다. 북경대의 교육·연구·동문 네트워크를 활용해 기술 검증, 법규·인증, 파일럿 고객 연결, 후속 자금 조달까지 전주기 지원 체계를 갖춘 것이 강점이다.박스레더의 방법론은 세 가지로 요약된다. 첫째, ‘맞는 투자자’를 재정의한다. 재무투자자(FI)뿐 아니라 전략적 투자자(SI)·CVC를 포함해 제품 로드맵과 매출 가속에 실질 기여할 파트너를 우선 매칭한다. 둘째, 투자 가능성의 언어를 통일한다. 고객 코호트·리텐션·유닛이코노믹스 등 핵심 지표 정렬, 리스크 디스클로저, 계약 구조(청산우선권·보호조항) 협상 가이드 등으로 ‘미심쩍음’을 제거한다. 셋째, 딜 이후를 설계한다. 채널·가격·레퍼런스 전략, 보드 거버넌스, KPI 기반 IR 커뮤니케이션, 후속 라운드 브리징까지 운영 레일을 깐다.현장의 문제의식도 분명하다. 많은 국내 스타트업은 기술력 대비 해외 준비도가 낮다. 인증·규정, 데이터·레퍼런스, 현지 파트너 운영의 빈틈 때문에 미팅이 ‘소개’에서 멈춘다. 때로는 불리한 계약으로 지분·운영권을 잃거나 다음 라운드가 막히기도 한다. 박스레더는 바로 이 “준비의 격차”를 메우며, 스타트업이 제품과 고객에 집중하는 동안 글로벌 자본 시장의 언어와 절차를 대신 수행한다.성과는 이어지고 있다. 박스레더를 통해 투자를 받은 기업들은 동시에 북미 초기 고객 레퍼런스를 쌓고 현지 어드바이저를 영입해 후속 라운드 가시성을 높였다. 일부는 전략적 투자자와의 공동 GTM으로 매출이 빠르게 성장 중이다. 투자와 사업개발이 맞물려 돌아가야 엑시트의 문이 열린다는 회사의 철학이 현장에서 작동하고 있는 셈이다.최철만 대표는 “해외 투자는 운이 아니라 언어와 절차의 문제”라며 “리스크를 숫자와 구조로 설명하고, 딜 이후 성장 시나리오를 보여주면 국적과 무관하게 자본은 움직인다”고 강조했다. 박스레더의 목표는 명확하다. 한국 스타트업이 글로벌 자본과 전략 고객을 만나 성장하고, 의미 있는 M&A로 완주하는 ‘출구까지 보이는 레일’을 까는 것. 실리콘밸리식 투자 생태계를 디지털로 번역해 실행까지 동행하는 이들의 시도는, 한국 스타트업의 해외 성공 공식을 새로 쓰고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com