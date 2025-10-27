플로리다에서 쓰는 화훼 한류의 교본 [2025 한국경제 최고의 리더]

동반성장 부문 - 황병구 코러스오키드 회장

플로리다 올랜도 북부 아팝카(Apopka). 10에이커(약 12,000평) 부지 위에 늘어선 비닐하우스에서 ‘코러스오키드(Korus Orchid)’의 호접란이 자란다. 이름의 ‘Korus’는 Korea와 U.S.를 잇는 가교를 뜻한다. 경북 청송 출신의 황병구 회장은 2001년, 마흔일곱의 나이에 “미국 시장을 정면 돌파하겠다”며 태평양을 건너 이 농장을 세웠다. 국내 화훼업체의 미국 직진출이 전무하던 시절, 언어도 인맥도 없이 시작한 ‘맨땅 도전’이었다.황 회장의 원점은 1981년 울산의 딸기 농장이었다. 옆 동네 화훼농가의 권유로 관엽식물을 시작했고, 곧 서양난—특히 호접란—으로 영역을 넓혔다. 5년간 내수만으로는 성장이 제한적임을 깨닫고 수출을 모색했다. 국내 최초로 일본에 완제품 호접란을 내보냈지만 까다로운 검역과 계절성 수요 한계에 부딪혔다. 중국 시장도 춘절 특수 외에는 물량이 받쳐주지 않았다. 남은 해답은 ‘미국’이었다.2001년 플로리다 진출 후 첫 벽은 ‘규제’였다. 화분째 반입이 금지돼 뿌리를 씻고 소독해야만 들여올 수 있었고, 운송·세척 과정에서 뿌리 손상이 빈번했다. 한국에서 들여온 묘 중 30%가 고사하는 아픔도 겪었다. 자금난까지 겹쳤지만 그는 포기 대신 해법을 찾았다. 현지 재배 체계를 다시 설계하고, 유통·검역·물류의 병목을 줄이며 안정화에 성공했다. 초창기에는 미니장미 등 관엽으로 현금흐름을 일으켜 호접란 재투자에 힘을 보탰다.코러스오키드는 ‘현장 영업’으로 판로를 넓혔다. 주미대사관·지방정부·유통공사와 협업해 프로모션을 벌이고, 미 전역 대형가든센터와의 직거래를 개척했다. 농림축산식품부의 검역·위생 지원, KOTRA·유통공사의 판촉사업도 성과를 뒷받침했다. 2010년대 들어 수출이 본궤도에 올랐고, 2011년 무렵부터 흑자 체질을 굳혔다. 수많은 지자체·기업이 뒤따라 미국에 전진기지를 세웠지만, 오늘까지 독자 생존에 성공한 곳은 코러스오키드가 유일하다.황 회장의 다음 비전은 ‘코리아 가든센터’다. 미국 전역에 500개 거점을 조성해 연 1,000만 본의 한국 호접란을 공급하겠다는 구상이다. 스마트폰 브랜드가 글로벌 플래그십 스토어로 고객 접점을 장악하듯, 난(蘭)과 동·서양 관엽, 더 나아가 K-플랜트 라이프스타일을 경험하는 복합 공간을 만든다는 전략이다. 카페와 교육 프로그램을 접목한 체험형 매장으로 재구성하고, 한국 화훼농가와의 상생 공급망을 구축한다. 그는 이 플랫폼이 한국 청년들에게 미국 현지 취·창업의 통로가 되길 바란다. 조경·원예·매장 운영 등 일자리를 창출하고, USD 결제 인프라와 유통망을 한국 기업에 개방해 ‘들어오면 팔 수 있는 시장’을 제공하겠다는 것이다.황 회장은 현장에서 쌓은 축적을 지역사회에도 나눴다. 지역 전문대 외래 특임강사로 성공 사례를 강의했고, 2016년 중앙플로리다한인상공회의소를 창설해 초대 회장을 지냈다. 2019년 미주한인상공회의소총연합회(KACCUSA) 이사장, 2021년에는 회장을 역임했다. 2025년 6월 애틀랜타 정기총회에서는 제30대 회장으로 단독 추대돼 다시 지휘봉을 잡았다.코러스오키드의 경쟁력은 간명하다. 첫째, ‘미국식 표준’에 맞춘 재배·검역·물류의 전과정 관리. 둘째, 홈센터·가든센터·도매체인과의 직거래 네트워크. 셋째, 계절·이벤트·지역별 선호에 맞춘 품종 포트폴리오와 재고 회전 설계. 넷째, 재배기술을 체계화한 SOP와 인력양성. 이것이 위기 국면마다 흔들리지 않는 생산성과 현금흐름을 보장했다.황 회장은 말한다. “난은 결국 ‘사람의 손’이 만듭니다. 규정과 유통을 이해하고, 현장에서 손으로 풀어야 비로소 시장이 열립니다.” 그의 도전은 개인 영달이 아니다. 한국 화훼산업의 해외 판로를 넓히고, 청년에게 일자리를, 농가에 안정적 판로를, 소비자에게는 한국 식물의 품격을 전하는 ‘공유의 성장’이다. 플로리다의 온실에서 시작된 작은 묘목은 이제 미 대륙 곳곳으로 퍼지고 있다. 코러스오키드는 오늘도 다음 점포, 다음 고객, 다음 세대를 향해 꽃대를 올린다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com