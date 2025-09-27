"카톡이 이상해요"...업데이트 피하는 법에 관심 폭증

카카오톡이 15년 만에 진행한 대규모 업데이트로 인해 유튜브를 비롯한 온라인 공간에서 관심이 급격히 증폭된 것으로 나타났다.27일 구글 트렌드 집계에 따르면 최근 일주일간 유튜브 내 '카카오톡' 검색량은 기존 1년 평균 대비 최대 8배 늘었다.카카오가 23일 개발자 행사 '이프 카카오'에서 개편안을 발표했을 당시까지만 해도 평소와 큰 차이는 없었지만, 24일 밤부터 검색량이 치솟기 시작하며 25일 오전에는 관심도 70을 돌파했다.이번 업데이트에는 친구탭에 피드 형식 사용자환경(UI)을 도입한 것이 특징이다.프로필 변경 이력을 타임라인으로 묶어 보여주는 방식이 포함됐다. 그러나 이용자들은 이같은 방식이 불편하다며 강하게 반발하고 있다.각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 '카톡 업데이트 피하는 법'이 공유되며 부정적 여론이 확산되는 분위기다.유튜브 연관 검색어 순위도 '카카오톡 업데이트 끄기'가 1위, 뒤이어 '자동 업데이트 끄기', '업데이트 취소', '업데이트 되돌리기', '다운그레이드' 등이 상위권을 차지했다. 이어 '카톡 숏폼', '업데이트 후기', '친구목록' 등도 순위에 올랐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com