경북산불 특별법을 표결하는 과정에서 국민의힘 의원이 "호남에서 불 안 나나"라고 발언한 것을 두고 지역 정치권이 비판하고 나섰다.정청래 더불어민주당 대표는 26일 국회에서 열린 확대간부회의에서 "매우 심각한 발언이고 너무나 부적절한 음성"이라며 "이분 목소리의 주인공은 누구냐, 범인을 찾는다"고 했다.호남 지역 국회의원들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "국가와 국민의 재난 극복을 위한 법안이 논의되는 공간에서 호남에서도 재난이 일어나야 한다는 식의 망언이 나왔다"며 "개탄을 금할 수 없다"고 비판했다.이어 "단순한 지역 비하를 넘어 재난과 고통을 정쟁의 도구로 삼으려는 비인륜적 행태"라고 꼬집었다.그러면서 "재난 앞에 영남과 호남이 따로 있을 수 없고, 국민의 안전과 생명은 그 무엇보다 중요하다"며 "해당 발언 당사자를 찾아내 국회 윤리위 제소 등 즉각적인 징계 절차에 들어가야 한다"고 강조했다.또 "이미 많은 영상과 제보를 통해 (발언한 사람이) 누군지 알고 있다"며 "비겁하게 숨어있지 말고 국민들께 석고대죄하고 사퇴하라"고 촉구했다.더불어민주당 광주시당도 이날 성명을 내고 "호남에도 같은 불행이 닥쳐야 속이 시원하다는 것인가 묻지 않을 수 없다"며 "국회의원 자격을 스스로 내던진 망발"이라고 비판했다.이어 "이번 사건을 은폐하거나 무마하려는 어떤 시도도 절대 용납되지 않을 것"이라며 "국민 앞에 공식 사과와 함께 최고 수준의 징계를 반드시 내려야 한다"고 덧붙였다.앞서 25일 국회 본회의에서 '경북 산불 특별법' 표결하던 중 우원식 국회의장이 "투표를 다 하셨습니까"라고 묻자, 몇 초 뒤 여성 의원이 "호남에서는 불 안 나나"라고 외치는 목소리가 들렸다.강홍민 기자 khm@hankyung.com