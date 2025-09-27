100억 쓰고도 수입 '0원'... 김승연 한화 회장이 '불꽃축제' 여는 이유

김승연 한화그룹 회장. 사진=연합뉴스

서울 여의도 한강공원에서 27일 '2025 서울세계불꽃축제'가 열린다. 이번 행사로 일대를 비롯해 시내 곳곳이 대규모 인파로 붐빌 것으로 보인다. 경찰은 시민의 안전한 행사 관람을 위해 일부 도로의 교통을 통제하고 안전관리 지원에 나설 계획이다.27일 서울경찰청에 따르면 경찰은 이날 오후 2시부터 밤 10시까지 서울 여의동로(마포대교 남단~63빌딩)에서 차량 통행을 전면 통제한다. 여의나루와 국제금융로 등 5개 구역은 혼잡 상황을 보며 탄력적으로 통제한다.경찰은 불꽃을 보기 위해 한강 교량과 자동차전용도로(강변북로·올림픽대로) 위 불법 주정차하는 차량을 견인 조치하는 등 강도 높은 단속·계도를 이어갈 예정이다.행사 종료 후에는 여의나루로·국제금융로 등에선 보행 안전을 최우선으로 관리한다는 방침이다.마포대교·한강대교의 경우 하위 1개 차로를 통제하는 방식으로 추가 보행로를 확보하기로 했다.여의나루역 등 일부 역은 인파 밀집 규모에 따라 출입이 통제되거나 열차가 무정차 통과할 전망이다. 이날 서울 지하철 5호선은 평소보다 18회, 9호선은 62회 증편된다.주최 측 추산 100만명의 대규모 인파가 여의도 일대에 몰릴 것으로 예상된다. 경찰은 기동대 37기, 기동순찰대 22개팀 등 경력 3448명을 동원해 인파 안전관리 및 112신고 처리에 나선다.불꽃축제 외에도 이날 서울 도심에서는 수만명이 참석하는 대규모 집회가 예고돼 교통 혼잡이 예고된 상태다.한편 이번 축제는 한화그룹이 지난 2000년 첫선을 보였다. 매년 100억 원에 달하는 비용을 투입하면서도 입장료 없이 시민들에게 즐거움을 선사해 왔다.한화 관계자는 "서울세계불꽃축제는 수익 사업이 아닌 그룹 차원의 대표적인 사회공헌 활동"이라며 "김승연 회장이 강조해 온 '함께, 멀리'의 철학이 담긴 대표적인 나눔 프로젝트"라고 설명했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com