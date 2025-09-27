전날 대전 국정자원 전산실 배터리 화재

시스템 647개 가동 중단

김민재 행정안전부 차관(왼쪽 세번째)이 27일 오전 서울 종로구 정부서울청사 브리핑실에서 열린 '국가정보자원관리원 정부 서비스 장애 관련 브리핑'에서 인사하고 있다. 사진=연합뉴스

사상 초유의 행정마비 사태가 일어났다. 지난 26일, 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것이다. 10월 추석 명절 연휴를 앞두고 우체국 물류에 차질이 생기는 등 '행정 중대재해'라는 지적이 제기된다.27일 행정안전부 등에 따르면 국정자원 5층 전산실 내에 있는 '무정전 전원장치(UPS)'용 리튬이온배터리 전원을 작업자가 끄고 약 40분 지난 전날 오후 8시 20분께 알 수 없는 이유로 배터리에서 불꽃이 튀며 불이 났다.화재 열기로 전산실 적정온도를 유지하는 항온항습장치가 작동을 멈추자, 서버 등 장비 손상을 우려한 국정자원 측은 대전 본원 내 647개 시스템 전원을 모두 차단했다.국정자원은 대전 본원과 광주·대구센터를 합쳐 정부 업무서비스 기준 총 1600여개 정보시스템을 운영하고 있다. 대전 본원에만 전체 국가 정보시스템의 3분의 1 이상이 몰려있는 셈이다.서버 전원 연결이 차단된 상황이어서 백업 데이터를 활용하는 복구 작업에도 차질이 빚어질 전망이다.클라우드 업계 등에 따르면 국정자원의 G-클라우드 존 데이터는 최대 4중화까지 백업돼 있어, 서버가 소실되더라도 외부 저장 데이터를 통한 복구는 가능하기는 하다.다만 많은 시스템이 몰려있는 만큼 일부 시스템은 조기 복구되더라도 전체 정상화까지는 상당한 시일이 걸릴 수밖에 없다는 시각이 지배적이다.시민들의 일상에도 적지 않은 지장을 초래하고 있다.편하다는 장점에 사용하는 모바일 신분증이나 무인민원발급기를 아예 쓸 수 없어 낭패를 보는 사례가 이어지고 있다.우체국 시스템 마비로 모바일 뱅킹 등을 통한 금융 서비스도 중단됐고, 다음 주 추석 연휴를 앞두고 택배와 우편을 처리 업무 차질도 우려된다.일선 지방자치단체에서도 정부 전산 기능과 연계된 일부 대민 서비스에서 차질이 발생, 시민 불편이 불가피한 상황이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com