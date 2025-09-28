한경DB

카카오톡의 대개편 이후 이용자들의 불만이 쏟아지는 가운데, 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 '1점 리뷰'가 이어지고 있다.28일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 UX(사용자경험) 그룹 피엑스디가 사용자 분석 인사이트 도구인 어피니티 버블로 카카오톡 업데이트 당일인 지난 23일 플레이스토어와 앱스토어에 달린 카카오톡 리뷰 대부분이 "불편하다", "예전으로 돌려달라" 등의 부정적인 내용이었다.이번 개편에 만족하지 않는다는 리뷰가 42%로 가장 많았다.이어 '소비자 니즈 파악 못 한 업데이트', '개편 이후 너무 불편하다' 등 불만감을 표출하는 리뷰를 다수 찾아볼 수 있었다.최근 플레이스토어를 통해 '1점' 리뷰를 준 김** 씨는 "이번 업데이트는 정말 별로라는 말 밖에 나오지 않는다. 의도는 알겠으나 인상이 찌푸려진다"는 불편함을 호소했다.또 Ha*** 씨는 "친구목록에서 '친구목록'의 의미가 무엇인지 모르나, 너무 불편하다. 무리수인 업데이트"라고 비판했다.이번 업데이트로 프로필 사진, 상태 메시지 등을 보여주던 친구 탭은 프로필 변동 내역이 기본으로 설정돼 마치 인스타그램 격자형 피드처럼 친구의 최근 소식을 볼 수 있게 됐다. 예전처럼 친구 목록을 보려면 탭 상단 친구 버튼을 눌러야 한다.카카오톡 개편 이후 이용자들의 불만이 커지면서 카카오 주가는 지난 26일 장 중 한때 4% 넘게 하락하면서 6만원선이 깨지기도 했다.카카오 관계자는 "이용자의 피드백을 경청하고 이를 반영해 기능을 개선할 예정이다"라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com