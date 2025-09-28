홈 한경BUSINESS [속보]“검찰청 폐지는 명백한 위헌, 헌법소원 제기”…역대 법무장관·검찰총장 입장문 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509282760b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.28 12:50 수정2025.09.28 12:50 김정우 기자 김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 40대, 가계대출 '역대 최대'...1인당 1억2000만원 한국만 25% 관세...美서 ‘티구안’ 보다 비싸진 ‘투싼’ 카톡, '무리수' 업데이트에···이용자들 '1점' 리뷰로 맞뿔 개보위 불복 소송 상대는 '김앤장·광장'인데···전담 공무원은 1명 뿐 중흥토건, ‘중흥S-클래스 힐더포레’ 견본주택 성황리 개관