신사임당이 '대세'···5만원 신권 교환 역대 최대

매년 명절 최소 수십만원씩은 이어지던 한국은행 새 동전 교환 수요가 올해 설부터 뚝 끊긴 것으로 나타났다. 반면, 고액권인 5만원권 새 지폐 수요는 해마다 늘어 올해 설에 최대를 기록했다.29일 국회 기획재정위원회 소속 차규근 조국혁신당 의원이 한은에서 제출받은 자료에 따르면, 한은은 올해 설을 앞둔 1월 13∼24일 총 343억4천만원어치 화폐를 바꿔줬다.이 중 5만원권은 158억6천만원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 1년 전인 지난해 설(148억8천만원)보다 10억원가량 늘어 역대 최대치를 경신했다.1만원권 교환은 지난해 설 149억3천만원에서 올해 설 140억1천만원으로 오히려 10억원 가까이 줄었다.같은 기간 5천원권은 28억원에서 27억8천만원으로, 1천원권은 16억9천만원에서 17억원으로 교환액에 큰 변동이 없었다.눈에 띄는 것은 올해부터 새 동전 교환이 아예 사라졌다는 점이다.올해 설에는 10원, 50원, 100원, 500원 등 모든 종류의 주화 교환액이 0원으로 집계됐다. 지난해 설까지만 해도 10원화 10만원, 50원화 50만원, 100원화 200만원, 500원화 900만원 등 새 동전을 찾아가던 분위기가 바뀐 것이다.최근 현금 사용이 줄어든 데다 물가 상승까지 겹쳐 동전 수요 자체가 미미해진 상황과 무관치 않은 것으로 보인다.한은은 추석을 앞두고 10월 2일까지 신권을 교환해준다.차규근 의원은 "시중은행 대기 시간이 길면 한은을 이용해 신권을 교환하는 것도 방법"이라며 "많은 국민이 화폐 교환을 원활히 할 수 있도록 한은이 협조해달라"고 당부했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com