대통령실사진기자단

이재명 대통령 국정수행 지지도가 52.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 22∼26일 전국 18세 이상 유권자 2527명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답자는 52.0%로 나타났다. 이는 전주보다 1.0%p 하락했다.이 대통령 지지율은 9월 첫째 주(1∼5일) 56.0%를 기록한 뒤 3주 연속 하락세를 보이고 있다. 이 대통령의 국정수행을 부정적으로 평가한 응답자는 44.1%로 전주 대비 0.5%p 올랐다.지난 25∼26일 전국 18세 이상 유권자 1010명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.3%, 국민의힘이 38.3%로 각각 집계됐다. 민주당 지지도는 전주 대비 0.9%p, 국민의힘 지지도는 0.3%p 각각 하락했다.양당 지지율 격차는 지난주 5.6%p에서 5.0%p로 소폭 줄었다. 조국혁신당은 3.0%, 개혁신당은 3.4%, 진보당은 0.8%의 지지도를 보였다.두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±1.9%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.8%, 정당 지지도 조사 응답률은 3.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com