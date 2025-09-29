국민의힘 당대표에 출마한 주진우 의원이 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 '주식 차명거래 의혹' 이춘석 더불어민주당 의원에 대한 특검법 발의 기자회견을 하고 있다. 2025.8.7/뉴스1

주진우 국민의힘 의원이 국가정보자원관리원 화재에 대해 이재명 정부의 과오라며 질책했다.29일 주 의원의 SNS에 따르면 그는 “이재명 대통령이 국정자원 화재에 대해 사과하는 척 또 남 탓만 했다”고 운을 뗐다.그는 “이틀이나 지나 이제 등장해 2년도 넘은 과거 정부 탓을 늘어놓기 바쁘다”라며 “주요 국가 전산망을 점검하면서 제대로 대비 않은 채 화재가 나고 조기 진화에 실패한 것은 명백한 이재명 정부의 과오”라고 적시했다.이어 “산업 재해는 오너 책임이라며 득달같이 제재하면서 국가 재해는 대통령 책임이 없나?”라고 반문했다.주 의원은 “이재명 민주당 대표 시절 지난 정부 예산을 삭감하기 바빴다”라며 “속 뻔히 보이는 남 탓 그만하고 대통령이 나서 국민 피해 최소화하라”고 촉구했다.이어 그는 “잘못을 시인한 만큼 수습 후 윤호중 행안부 장관은 경질하기 바란다”고 밝혔다.한편 주 의원은 이전 게시물에서도 “40시간 침묵한 아몰랑 대통령, 고작 한단 말이 구체적인 건 부처에서 확인하라?”라고 직격한 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com