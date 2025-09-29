AI 미식 설계 스타트업 주미당, '서울국제주류박람회 마곡' 참가

AI 기반 미식 설계 전문 기업 주식회사 주미당(대표 김동완)은 지난 25일부터 27일까지 코엑스 마곡에서 개최된 '2025 서울국제주류&와인박람회 마곡'에 참가를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.서울국제주류&와인박람회는 국내 최대 주류 전문 박람회로, 각종 와인, 맥주, 스피리츠, 전통주를 비롯해 주류 관련 액세서리, 설비, 교육기관까지 참여하는 종합 주류 산업 전시회다. 이번 마곡 행사는 코엑스 마곡 1층 전시장에서 3일간 진행됐으며, 주류 업계 전문가들과 일반 관람객들이 다양한 주류를 시음하고 최신 트렌드를 체험하는 장이 됐다.주미당은 이번 박람회에서 실제 납품 중인 맞춤형 주류와 메뉴를 활용한 페어링 체험 부스를 운영했다. 부스에서는 레스토랑 시그니처 메뉴에 맞춰 주미당이 AI 기술로 설계한 시그니처 주류와 팝업스토어 행사용으로 특별 개발한 시그니처 주류를 선보였다.주미당의 핵심 기술은 고분자 화합물 분석과 AI를 융합한 독자적인 미식 설계 솔루션이다. 이 기술은 멀티 시뮬레이션 기반 AI 강화학습을 활용해 최적의 페어링 레시피를 도출한다. 단순한 맛의 조화를 넘어 음식의 특성과 상황적 요소를 종합 고려해 개인화된 미식 경험을 제공한다는 점에서 기존 주류 개발과 차별화된다.주미당이 준비한 450인분의 페어링 체험은 행사 중 조기 소진됐다. 체험에 참여자들은 AI 기반 주류 설계 기술과 맞춤형 페어링의 완성도에 높은 관심을 보였다. 특히 외식업계 관계자들로부터 "메뉴 특성을 분석한 맞춤형 주류 개발 서비스가 혁신적"이라는 평가를 받았다.김동완 주미당 대표는 "이번 서울국제주류박람회 마곡 참가를 통해 주미당의 AI 미식 설계 기술에 대한 시장의 높은 관심을 확인했다"며 "외식업계에 차별화된 주류 솔루션을 제공해 새로운 미식 문화 창조에 기여하겠다"고 밝혔다. 또한 "AI 기술을 통해 음식점의 고유한 브랜드 스토리를 담은 주류를 설계하고 납품하는 것이 우리의 차별점"이라며 "이번 성과를 바탕으로 외식업체와의 파트너십을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com